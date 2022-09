E3 2023 : le salon se réinvente et reprend la formule du Tokyo Game Show, il va durer plus longtemps

L'E3 est l'une des rares opportunités de l'industrie mondiale du jeu de se rassembler, de s'unir en une seule voix forte et de montrer au monde ce qu'elle crée", a déclaré Kyle Marsden-Kish, vice-président de ReedPop Gaming. "Notre vision est de réunir l'industrie en rétablissant la semaine traditionnelle de l'E3, de ramener cette étincelle et de restaurer le rôle de l'E3 en tant qu'événement mondial véritablement magique pour les créateurs de jeux et les consommateurs.

Après deux années compliquées, l'E3 va faire son grand retour en présentiel en 2023, on le savait déjà. L'ESA, la société organisatrice, a profité de cette année 2022 blanche pour se remettre en question et revoir la formule de la grand-messe du jeu vidéo, il y va de sa survie. Il y a quelques minutes à peine, un communiqué a été envoyé pour expliquer les nouvelles modalités du salon de Los Angeles, qui a de nouveau choisi le Convention Center pour se mettre en avant. L'E3 2023 se tiendra du mardi 13 juin au vendredi 16 juin 2023, soit un journée de plus par rapport aux anciennes éditions. Le salon va également prendre en compte la présence de la presse, des professionnels et du public pour éviter les éditions où l'on avait reproché une organisation chaotique, avec des files d'attente interminables à l'entrée de chaque hall. Il a donc été acté que le salon sera découpé en deux zones, une dédiée spécialement pour la presse et les professionnels, et une autre uniquement pour le public, sachant que les journées ont également été découpées. Les journées business se dérouleront du mardi 13 au jeudi 15 juin, tandis que le public pourra accéder au salon les jeudi 15 et vendredi 16 juin, sous l'intitulé E3 Gamer Days. Ces journées spéciales pour le public permettront aux visiteurs de croiser les développeurs, leurs créateurs de contenus, les personnalités des médias et de participer à des activités. La gestion de l'E3 en 2023 a été confiée à ReedPop, le groupe à l'origine d'événements tels que PAX, EGX, New York Comic-Con, Star Wars Celebration. Son Président a d'ailleurs laissé quelques mots pour redonner espoir quant à l'intérêt de ce salon mythique :

L'E3 n'est pas mort. Vive l'E3 !