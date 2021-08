Samurai Shodown : Baiken de Guilty Gear est le dernier perso du Season Pass 3

Après des semaines de mystère, SNK a enfin révélé l'identité du dernier combattant à intégrer le roster de Samurai Shodown à travers le Season Pass 3. Et à la surprise générale, c'est un personnage issu d'une autre licence qui fait ses débuts dans la série, à savoir Baiken de Guilty Gear. Il est vrai que l'association entre les deux jeux de baston ne saute pas aux yeux, mais SNK a choisi un protagoniste qui sied parfaitement à l'esprit samouraï, avec son look traditionnel, sa lame tranchante et sa back story de vengeance. En effet, il est de bon ton de rappeler que Baiken ne vit que pour une chose, retrouver l'assassin de sa famille, quitte à perdre le deuxième et seul oeil qui lui reste. L'arrivée de Beiken dans Samurai Shodown est attendue pour le 19 août, à condition de mettre la main au porte-monnaie. A l'unité, Baiken coûte 5,99€.