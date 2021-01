Samurai Shodown : Cham-Cham et Hibiki Takane (The Last Blade 2) dans le Season Pass 3

Hibiki Takane, issue de la série The Last Blade, va également faire son apparition dans le jeu. Reconnaissable grâce à son kimono rouge et sa personnalité calme, elle n'en reste pas moins une samouraï féroce puisqu'elle manie parfaitement le sabre. Son arrivée dans Samurai Shodown permet à la série un cross-over avec l'autre jeu de baston de sabre cher à l'ère NeoGeo, et pourrait peut-être teasé le retour de la franchise pour éventuellement un reboot dans les années à venir. Qui sait ? En attendant, sachez que chacun de ces nouveaux protagonistes débarquera avec son niveau et son thème musical à lui.





Dans la foulée du reveal trailer de The King of Fighters XV que SNK a publié dans la nuit, sans prévenir personne, l'éditeur japonais a également révélé le contenu du fameux Season Pass 3 dédié à Samurai Shodown. Que les joueurs se réjouissent, quatre nouveaux combattants totalement nouveaux vont donc faire leur entrée dans le roster, sachant que l'identité des deux premiers a déjà été révélé. Il s'agit de Cham-Cham, la petite soeur de Tam-Tam, qui est apparu dans le Samurai Shodown 2 de l'époque en 1994, en remplacemant justement de son frère qui n'avait pas été renouvelé dans le casting.Mais Cham-Cham ne sera pas seule puisque