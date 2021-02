Samurai Shodown : Cham-Cham dévoile son trailer de gameplay, elle a un gros boomerang

Japan Fighting Game Publishers qui s'est tenu il y a quelques instants au Japon, SNK a non seulement dévoilé un nouveau trailer de KOF XV afin de présenter Chizuru Kagura et la team Sacred Treasures (composée en plus de Kyo Kusanagi et de Iori Yagami), mais aussi lâché le trailer de gameplay de la petite soeur de Tam-Tam. Ceux qui connaissent le personnage observeront qu'elle n'a pas beaucoup changé, puisqu'on retrouve peu ou prou les mêmes attaques, avec ce fameux boomerang géant qu'elle utilise pour fracasser la tête de l'adversaire. En revanche, on ne l'a pas vu se jeter au visage et griffer son opposant comme un petit chat énervé. Qu'importe, la sortie de Cham-Cham en perso DLC est prévue pour le 16 mars prochain. En même temps qu'un rééquilibrage complet du jeu.





On le sait depuis le 8 janvier dernier, Cham-Cham fera partie des personnages supplémentaires à télécharger en DLC, aux côtés de Hibiki Takane de la série de The Last Blade (le 2 plus précisément). Dans le cadre du