Samurai Shodown : le jeu annoncé sur Xbox Series X, un trailer sans date de sortie

Disponible sur Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PC et Stadia, Samurai Shodown va bientôt débarquer sur Xbox Series X et Xbox Series S. C'est en effet ce qu'a annoncé SNK dans le cadre du Tokyo Game Show 2020, en prenant le temps de glisser un trailer sympathique. Pour le moment, la date de sortie demeure inconnue, le studio d'Osaka se contentant d'indiquer que le jeu arrivera durant l'hiver.Au cas où, notre test de Samurai Shodown est disponible à cette adresse