Samurai Shodown : le jeu de baston de SNK disponible sur Netflix !

Belle surprise sortie en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Samurai Shodown vient de débarquer sur mobile et Netflix ! C'est la surprise de SNK qui explique en effet que son jeu de baston est jouable dès à présent via l'application de la plateforme de streaming. Evidemment, pour que ça tourne correctement, la version a été revue à la baisse et les premiers screenshots nous le montrent bien. Espérons que le jeu continue de bien tourner pour que les affrontements entre Haohmaru, Genjuro, Nakoruru, Galford, Jubei et tous les autres soient toujours aussi péchus. Bonne nouvelle cela dit, le jeu présente l'ensemble du roster et ses 11 personnages en DLC, pour un total de 27 personnages jouables.

Yasuyuki Oda, Chief Producer de SAMURAI SHODOWN, commente : « La version console de SAMURAI SHODOWN est sortie en 2019, et a été massivement acclamée par les fans de jeux de combat du monde entier. Ce succès a permis au titre de s’exporter sur d’autres plateformes (avec des versions PC et cloud gaming). Nous sommes désormais ravis de voir SAMURAI SHODOWN débarquer sur iOS et Android via l’application mobile de Netflix. Nous espérons que vous apprécierez également les combats intenses à base d’armes du jeu sur les appareils mobiles ! »