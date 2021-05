Samurai Shodown : le jeu s'apprête à débarquer sur Steam, Shiro Tokisada Amakusa dans le lot

Samurai Shodown est disponible sur PC depuis le 11 juin 2020, le jeu de baston de SNK était en revanche exclusif à l'Epic Games Store. Ce ne sera plus le cas le 14 juin prochain, date à partir de laquelle le titre sera également disponible sur Steam. C'est ce que le studio japonais annonce via un communiqué officiel, où il est précisé que c'est également à ce moment-là qu'il sera possible de se procurer en DLC Shiro Tokisada Amakusa, un boss bien connu des fans de la série.Pour mémoire, il s'agit du troisième combattant additionnel du Season Pass #3, les deux premiers étant Cham Cham et Hibiki Takane. Quant au quatrième guerrier, il viendra tout droit de la galaxie Guilty Gear. Pour l'instant, on ignore de qui il s'agit. Samurai Shodown est d'abord sorti en 2019 sur Xbox One, PS4 et Stadia. Au cas où, notre test se trouve à cette adresse