Samurai Shodown : une version Xbox Series X|S à 120fps, trailer et message de SNK

le Smart Delivery sera bien entendu effectif et les joueurs qui possèdent le jeu sur Xbox One pourront y jouer sur Xbox Series X|S sans coût supplémentaire. Les DLC seront également transférables. Enfin, il est aussi de bon ton de rappeler

Comme la plupart des gros jeux, Samurai Shodown profitera des consoles nouvelle génération pour se voir être upgradé de manière significative. SNK nous fait savoir qu'une version Xbox Series X|S sera disponible à partir du 16 mars 2021, avec un framerate qui cassera des bouches comme on dit dans le milieu. Du 120fps, voilà la promesse de l'ex-fabricant de la NeoGeo qui compte bien marquer le coup en commercialisant en prime une version physique par le biais de Koch Media qui s'occupera de la distribution. Une version boîte qui sortira le même jour en Europe, Amériques, Afrique, Moyen-Orient, Océanie, Australie et en Nouvelle-Zélande. Microsoft oblige,que pour profiter des 120 images par seconde, il est obligatoire d'avoir un téléviseur ou d'un moniteur PC qui soit compatible pour en profiter. Allez, on vous laisse en compagnie du trailer d'annonce de cette itération Xbox Series X|S et du message de SNK, par le biais de Hayato Konya, le Game Director du jeu.