Samurai Shodown : Hibiki Takane (The Last Blade) en DLC, un trailer de gameplay

Absente de la scène du Versus Fighting depuis Capcom Vs SNK 2, soit il y a 20 ans, Hibiki Takane va faire son grand retour par la grande porte dans le jeu Samurai Shodown. Sa présence en perso DLC avait été annoncé il y a quelques mois, mais cette nuit, SNK a décidé de lui consacré un trailer de gameplay pour la présenter comme il se doit, au détriment d'ailleurs du nouveau trailer de The King of Fighters XV qui manque à l'appel. On rappelle que cette jeune femme, au demeurant introverti dans son caractère, maîtrise l'art du laidô, qui consiste à dégainer et trancher son adversaire en un coup éclair, ce qui donne lieu à des gestes d'un style incroyable. Très apprécié des joueurs qui adulent les deux épisodes de The Last Blade, Hibiki Takane devrait trouver une place de choix dans le roster désormais bien fourni de Samurai Shoown. Elle sera d'ailleurs disponible à partir du 28 avril prochain.