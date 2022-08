Death Stranding : le jeu de Kojima arrive dans le PC Game Pass, et la guerre des consoles est ravivée

C'est un crime de lèse-majesté pour certains, c'est une aubaine pour d'autres : Death Stranding arrive dans quelques jours sur le PC Game Pass de Microsoft. L'annonce est officielle depuis quelques minutes, alors que la firme de Redmond avait fait monter la pression avec un tweet pour le moins évocateur et qui n'a pas manqué de raviver la guerre des consoles sur les réseaux sociaux. Parce que oui, sur le papier, Death Stranding est une licence qui appartient à Sony Interactive Entertaiment, mais sa version PC lui a échappé des mains, la raison pour laquelle l'éditeur 505 Games fut mandaté comme éditeur. C'est d'ailleurs par ce biais que Microsoft a pu mettre la main sur le titre et ainsi le proposer dès le 23 août sur la version PC de son Game Pass. Cela signifie que les abonnés au Xbox Game Pass n'ont pas accès au jeu, dénué par ailleurs de son édition Director's Cut. Rien à voir donc avec le partenariat entre Microsoft et Hideo Kojima qui vont travailler ensemble sur un nouveau jeu, mais dans cette guerre de l'exclusivité, même temporaire, la moindre faille peut être un levier pour certains.





special delivery pic.twitter.com/GRTxRbDPEu — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 19 août 2022