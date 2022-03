Death Stranding Director's Cut : un montage inventif pour le trailer de lancement de la version PC

Director's Cut de Death Stranding. Du coup, le trailer de lancement a été publié, révélant un montage assez original, fait de transitions rectangulaires et d'images assez choc de ce qui se passe dans cette histoire d'humanité qui souhaite se reconnecter entre elle. La vidéo n'évoque à aucun moment les nouveautés apportées par cette énième sortie, mais sachez qu'on aura droit à un frame-rate amélioré, un mode photo plus poussé et une compatibilité avec les moniteurs ultra-wide, sans compter tous les DLC en plus qui sont sortis entre temps. Logique.

La date du 30 mars 2022 approche vite et du côté de Kojima Productions, on se prépare à déployer la version PC de la