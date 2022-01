Death Stranding : la Director's Cut confirmée sur PC, voici les ajouts et nouveautés

Comme ce fut le cas pour le jeu de base, la version Director's Cut de Death Stranding va également avoir droit à une sortie sur PC. Des rumeurs circulaient en début de journée, quelques heures avant le coup d'envoi du CES 2022 de Las Vegas, mais c'est désormais officiel puisque le communiqué vient de tomber en cette fin de journée. Et de la même manière qu'en 2020, c'est à nouveau 505 Games qui prend la place de Sony Interactive Entertainment en tant qu'éditeur et révèle que le titre débarquera sur Steam et l'Epic Games Store au Printemps 2022. Bien sûr, on pourra s'attendre à des améliorations pour cette version PC, avec notamment la prise en charge du Xe Super Sampling (XeSS), la nouvelle technologie d’Intel qui se sert du machine learning pour offrir aux joueurs une expérience de jeu optimale, ce qui signifie qu'il n'y aura aucun compromis entre affichage en haute résolution et performances.

Mais ce n'est pas tout, cette versio PC de Death Stranding : Director's Cut proposera égakement une résolution améliorée, un mode photo et la compatibilité ultra-wide pour les écrans concernés. On apprend aussi les bonus cross-overs avec Half-Life et Cyberpunk 2077 sont également prévus, comme ce fut le cas avec le jeu d'origine. Reste à connaître maintenant le prix de cette version et combien coûtera la mise à niveau pour les joueurs possédant déjà le jeu de base. Mais tout cela fera l'objet d'un nouveau communiqué on imagine...