Test Death Stranding Director's Cut : il est mieux noté par la presse sur PS5, mais pas par les joueurs, toutes les reviews

AreaJugones : 10/10

Screenrant : 10/10

Jeuxvideo.com : 19/20

Millenium : 9.8/10

Impulse Gamer : 9.2/10

Push Square : 9/10

Wo Got This Covered : 9/10

Worthplaying : 8.7/10

PlayStation Universe : 8.5/10

Gameblog : 8/10

True Gaming : 7/10

IGN : 7/10

Player2 : 5.8/10

Comicbook.com : 5/10

C'était il y a deux ans, Hideo Kojima sortait son premier jeu après l'ère Konami, son fameux Death Stranding, développé avec l'aide et le soutien de PlayStation mais aussi du studio Guerrilla Games qui avait gentiment prêté son moteur maison, le Decima Engine. Lors de sa sortie sur PS4, le jeu a divisé les joueurs mais aussi les fans du game designer japonais, de part son concept assez atypique où il est vrai qu'on passe le plus clair de son temps à faire le livreur FedEx dans des décors qui ressemblent étrangement à ceux de l'Islande. Avec du Low Roar dans les oreilles, un groupe que Kojima affectionne tout particulièrement, on pourrait croire que le père de la série des Metal Gear Solid a fait de ses vacances trekking en Islande un jeu vidéo. Mais évidemment, le titre va plus loin que cela, notamment dans son histoire et ses propos, sachant que sur PS5, le titre propose pas mal de nouveautés. On pense à ces nouveaux objets qui font faciliter le transport de marchandises, l'arrivée d'un stand de tir pour s'amuser avec les armes, la possibilité aussi d'affronter les boss à l'envi et plein d'autres choses encore.Tous ces ajouts mis bout à bout permettent à cette version PS5 Director's Cut d'obtenir une meilleure moyenne sur Metacritic. Le jeu s'en sort en effet avec 86% pour 54 critiques recensées , ce qui est plus que les 82% obtenus en 2019 sur PS4 . En revanche, on observe l'effet inverse du côté des joueurs qui avaient donné la note moyenne de 7.3/10 sur PS4 il y a deux ans , contre 5.8/10 cette année sur PS5. Que faut-il comprendre par cette note sanction donnée par les joueurs ? Une prise de conscience qui a eu le temps de mûrir ces dernières années ? Qu'ils trouvent que cette version Director's Cut n'apporte rien d'intéressant au point de le sanctionner ? A vous de nous dire dans les commentaires si vous penchez davantage du côté de la presse spécialisée ou celle des joueurs...