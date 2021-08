Death Stranding Director's Cut : 9 min de vidéo pour présenter les nouveautés de gameplay sur PS5

Les Director's Cut s'enchaînent sur PlayStation et après celui de Ghost of Tsushima, un autre arrivera sur PS5 d'ici quelques semaines. Il s'agit ni plus ni moins que de la version longue de Death Stranding, qui s'est présentée en long, en large et en travers lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021. Comme souvent quand Hideo Kojima fait ses montages, la nouvelle vidéo est longue et riche en informations. Quasiment 9 minutes pour nous expliquer quelles seront les grandes nouveautés de cette Director's Cut (un terme non validé par Kojima, il faut le savoir). En effet, il y a désormais de nouveaux items qui facilitent le transport de marchandises, comme les stabilisateurs avancés qui disposent de propulseurs permettant d'atterrir en douceur, ou bien encore la catapulte à marchandises qui permet de propulser sa livraison dans les airs pour qu'elles arrivent à bon port sans aucun souci. Le Mécabot (ou Bodybot en VO) a lui aussi été amélioré puisqu'il peut désormais supporter Sam et le soulager si jamais celui-ci était trop fatigué.







Un stand de tir a aussi été installé pour qu'on puisse s'entraîner au maniement des armes, sachant que certaines d'entre elles sont exclusives à cette Director's Cut. Mieux, il sera possible de refaire les Boss Battles à l'envi depuis la chambre de Sam Porter, histoire d'améliorer son skill et ses scores qu'on pourra partager avec le monde entier. En parlant de la chambre de Sam, elle disposera d'un lecteur de musique pour mieux se détendre, sachant que les musiques préférées de Kojima seront mises à disposition. Et bien sûr, de nouvelles missions et arcs narratifs viendront se rajouter au jeu principal, histoire de justifier encore plus le nouveau passage en caisse.







Bref, la sortie de Death Stranding : Director's Cut est attendue pour le 24 septembre prochain sur PS5. Vous voilà bien informés.