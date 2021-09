Death Stranding Director's Cut : le voici le trailer ultime monté par Hideo Kojima, y a rien de spécial...

C'est dans quelques semaines, le 24 septembre très précisément, que les possesseurs de PS5 vont pouvoir mettre la fin sur Death Stranding : Director's Cut. Afin de faire monter la hype un peu plus, Sony Interactive Entertainment et Kojima Productions propose ce qu'ils appellent le "Final Trailer" qui a la particularité d'avoir été monté par Hideo Kojima himself. Une bande annonce réalisée à partir d'images capturées sur PS5, en résolution 4K avec un framerate de 60 images par seconde, sous-titres français activés et avec le mode wide activé, soit avec le ratio 21:9. La patte Kojima est reconnaissable avec des images sans son, juste accompagnées d'une musique en fond, celle de Woodkid, un groupe qu'apprécie le game designer japonais. On vous laisse découvrir le résultat.