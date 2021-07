Death Stranding : la version Director's Cut du jeu de trek en Islande de Kojima tient sa date de sortie

Le State of Play du 8 juillet 2021 aura permis à Hideo Kojima de faire à nouveau parler de lui. Non pas par le biais d'un reveal autour d'Abandoned ou de son prochain jeu, mais plutôt du côté de Death Stranding. Son fameux "jeu de trek en Islande" a en effet révélé sa date de sortie, fixée pour le 24 septembre prochain. A partir de là, il sera possible de profiter d'améliorations techniques (4K dynamique 60fps ou 4K native 30fps), l'utilisation du SSD "magique", les fonctionnalités de la DualSense avec ses gâchettes adaptatives et ses retours haptiques, sans oublier l'audio 3D pour encore plus d'immersion. Classic shit, si vous nous permettez l'expression. En revanche, cette version Director's Cut sera aussi l'occasion de rajouter du contenu, avec de nouvelles missions scénarisées, des circuits pour faire de la course de moto (ce qui est cocasse quand on sait à quel point la conduite de l'engin est pénible), des ajouts pour aider Sam Porter à évoluer (un exosquelette de soutien, un robot pour se soulager des trajets interminables, une catapulte à paquets, un système de combat qui a été réajusté, notamment dans le corps-à-corps, de nouvelles armes aussi, bref que du plus pour justifier de passer à nouveau en caisse. La sortie de ce Death Stranding : Director's Cut est attendu pour le 24 septembre sur PS5, sachant qu'il faudra claquer 10€ de plus pour la mise à niveau PS4 / PS5.