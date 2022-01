Death Stranding Director's Cut : la version PC tient sa date sortie, encore 2 mois à attendre

Death Stranding en version Director's Cut se dote aujourd'hui de sa date de sortie. Rendez-vous est donc donné pour le 30 mars 2022 pour découvrir la version ultime du jeu de trekking en Islande de Hideo Kojima. Si le jeu sera proposé à 39.99€ sur Steam et l'Epic Games Store, comme ça pas de jaloux, sachez que ceux qui possèdent déjà la version standard peuvent upgrader vers la version Director's Cut pour 9.99€, sachant qu'une réduction de 70% est actuellement proposée suite aux Soldes Steam du Nouvel An Lunaire (offre valable du 27 janvier au 3 février 2022). De quoi économiser quelques deniers et de bénéficier d'ajouts techniques intéressants, comme un frame-rate

Officiellement annoncé au moment du CES 2022 de Las Vegas, la version PC deamélioré, un mode photo plus poussé et une compatibilité avec les moniteurs ultra-wide afin de profiter des paysages du jeu et de se laisser immerger dans les dernières vacances du papa de Metal Gear Solid.