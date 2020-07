Test Death Stranding sur PC : s'agit-il vraiment de la superior version ? Notre verdict

Le Test





Portage oblige, nous n'évoquerons quasiment pas les questions de scénario ou de gameplay dans ce test. Et pourtant il y aurait énormément à dire sur ces sujets ! Mais voilà, l'enthousiaste Maximilien s'est déjà acquitté de cette tâche en long, en large et en travers lors du test de la version PS4. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que le jeu propose sur le fond, allez donc (re)lire sa copieuse prose, puis revenez ici par la suite (à vue de nez, ça ne vous prendra que deux ou trois heures, pas plus). Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur des questions de forme. Car qui dit version PC, dit image de meilleure qualité, non ? C'est bel et bien le cas ici, puisque le jeu supporte désormais les très hautes résolutions et peut donc être lancé en vraie 4K si on le souhaite, alors que la version console se limitait au 1080p sur PS4 et tournait en "checkerboard 2160p" sur PS4 Pro. Le jeu est donc plus beau que jamais, surtout si on le compare à la version console de base. Il est désormais beaucoup plus simple de compter les poils de barbe de Norman Reedus ! Plus sérieusement, les paysages photoréalistes et les acteurs numérisés se prêtent parfaitement bien aux hautes résolutions. Les panoramas profitent également tout particulièrement des écrans larges, puisque le jeu supporte désormais les formats ultrawide.







Mais le plus important reste bien sûr le gain de fluidité qu'apporte cette version PC. Alors que les consoles Sony plafonnaient à trente images par seconde, on peut désormais profiter du jeu à soixante images par seconde, et même plus. L'exploration est plus agréable, les contrôles répondent mieux, et même les (nombreuses) scènes cinématiques sont plus fluides qu'avant. En ce qui concerne les contrôles, on notera que si le couple clavier/souris est supporté, il vaut tout de même mieux jouer à la manette, en raison d'un mappage des touches par défaut assez improbable. Il faut par exemple appuyer sur V pour donner un coup de poing, ce qui n'est pas très pratique, et encore moins intuitif. Heureusement, il est possible de redéfinir les touches, tandis que l'option permettant de basculer entre qwerty et azerty n'a pas été oubliée. Et puis le jeu gère le passage du clavier/souris à la manette en temps réel, ce qui permet de facilement tester les différents types de contrôles. Sans être pléthoriques, les options graphiques sont quant à elles suffisamment nombreuses pour satisfaire les amateurs de bidouillages manuels. Le plus important reste qu'une configuration moyenne suffit pour profiter à la fois d'une grande qualité graphique et d'une fluidité élevée.





Le fait que la version PC soit la plus belle et la plus fluide n'est pas vraiment une grosse surprise. C'est en tout cas le service minimum attendu. Mais ce portage de Death Stranding nous propose également un peu de contenu supplémentaire. Tout d'abord, il est possible de profiter de l'aventure dans un nouveau mode de difficulté, qui vient se rajouter aux quatre modes déjà présents sur console. C'est un peu vexant pour les joueurs PlayStation, mais apparemment seuls les pécéistes sont dignes de jouer en "très difficile"… Manifestement soucieux de brosser les joueurs PC dans le sens du poil, Kojima Productions nous propose également des missions secondaires supplémentaires, en rapport avec Half-Life et Portal, les deux univers les plus célèbres de Valve (qui sont déjà connectés entre eux) ! Surveillez bien les emails reçus par Sam, car certains d'entre eux vous mettront sur la piste des fameux "companion cubes" et vous permettront à terme de débloquer plusieurs accessoires relatifs aux franchises de Valve. Sachant que ces missions bonus sont au nombre de six, et que six est égal à trois plus trois, les amateurs de "mèmes" tiennent ici une occasion supplémentaire de s'exclamer : Half-Life 3 et Portal 3 sont confirmés !







Voilà pour tout ce qui concerne les spécificités de cette version PC. Pour le reste, Death Stranding reste Death Stranding, à savoir un jeu très particulier qui peut se montrer irritant par sa longueur, sa répétitivité (les quêtes de facteur érigées en gameplay principal), son écriture parfois maladroite (on va le savoir qu'il faut reconnecter tout le monde…), ses menus et son interface inutilement complexes, et son placement produit honteux. Sur ce dernier point, on aurait vraiment aimé que la version PC se débarrasse de la pub éhontée pour une certaine boisson énergisante, quitte à la remplacer par des paquets de Doritos et des canettes de Mountain Dew histoire de troller. Mais voilà, malgré tous ses défauts bien réels, Death Stranding est également un jeu envoûtant, atypique, poétique, et réellement audacieux par moments. De plus, en cette période d'après covid (ou presque...), certains propos et certaines situations post-apocalyptiques résonnent encore un peu plus fort. Comme lorsqu'un personnage s'exclame "L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait sans se poser de questions. Il y avait des autoroutes, des avions aussi… C'était même possible d'aller dans d'autres pays !". Autant de raisons qui font qu'on accueille finalement avec grand plaisir la dernière œuvre d'Hideo Kojima sur nos PC !