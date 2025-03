Death Stranding 2 : un trailer de 10 minutes qui a mis tout le monde par terre !

Death Stranding 2 On the Beach débarquera sur PS5, en exclusivité temporaire (une version PC est évidemment prévue). C'est donc pour le début de l'été qu'on va pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure, encore plus ambitieuse que la première. Et il suffit de se regarder les 10 minutes de trailer que Kojima-san a monté lui-même pour comprendre qu'on est passé au cran supérieur. Aussi bien sur le plan visuel qu'en termes de narration, mais aussi de gameplay. S'il s'agira toujours de connecter le monde aux commandes de Sam Porter, toujours incarné par Norman Reedus, les enjeux ont visiblement pris une autre tournure. Il est en effet question de transporter des femmes enceintes en état de mort cérébrale et pour Neil, un soldat joué par Luca Marinelli, un acteur italien que Hideo Kojima avait repéré depuis quelques années déjà, c'est un gros problème pour lui.

























Au-delà d'un scénario qui s'est étoffé et qui fait suite aux événements du premier épisode, Death Stranding 2 : On the Beach nous proposera de découvrir des panoramas encore plus saisissants, grâce aux performances du Decima Engine, le moteur propriétaire des studios Guerrilla Games (Horizon). Il y aura aussi plus de variété dans les environnements, avec différentes biomes comme cette jungle luxuriante, des villes poussiéreuses, des montagnes enneigées avec avalanche à la clef, des plaines recouvertes d'aurores boréales et même la possibilité de monter sur le toit du monde et se retrouver au-dessus des nuages. Il y a évidemment beaucoup à dire sur ces 10 minutes, ne serait-ce que sur ce troll que Hideo Kojima envoie à Konami, son ancien employeur, en recréant le personnage de Solid Snake de Metal Gear avec le personnage de Neil, sans oublier le Metal Gear Rex que Heartman parvient à clipser sur un titan qu'il contrôle par la pensée, difficile de ne pas y v oir une référence à ces combats de Kaiju façon Pacific Rim.

Cela faisait des semaines que PlayStation et Hideo Kojima avaient donné rendez-vous au monde entier pour découvrir le prochain trailer de Death Stranding 2. Une vidéo particulièrement attendue car elle était censée dévoiler la date de sortie du titre, et ça n'a pas manqué. C'est donc le 26 juin 2025 queD'ailleurs, la grosse édition collector annoncée dans le même temps, et dont les précommandes sont prévues pour le 17 mars, vont permettre de mettre la main sur deux figurines, celle du vaisseau Magellan qui fera 38 cm, et celle de Dollman d'une taille de 9 cm, sous forme de porte-clef. Il faudra débourser 250€ pour se faire plaisir, sans la version physique cependant. Enfin, on terminera avec un mot sur la musique utilisée dans ce trailer de 10 minutes, composée par le Français Woodkid, répondant au nom de 'To the Wilder' et déjà disponible à l'écoute en streaming . De quoi se plonger dans un univers musical exceptionnel là aussi.