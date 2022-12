Death Stranding 2 : après des mois de rumeurs, Hideo Kojima dévoile le 1er trailer du jeu sur PS5

On ne va pas se mentir : l'annonce de Death Stranding 2 aux Game Awards 2022 était tout sauf une surprise. En effet, ça fait maintenant des mois que le jeu est la cible d'innombrables rumeurs, et compte tenu que ces "leaks" émanaient de figures proches de Hideo Kojima (la productrice Kateryna Tarasova , l'acteur Norman Reedus entre autres), il y avait peu de place au doute. Bref, tout ça pour dire que le patron de Kojima Productions est venu à la cérémonie avec un premier trailer dans lequel Norman Reedus (Sam Bridges) et Léa Seydoux (Fragile) occupent le haut de l'affiche.Invité à monter sur scène par son ami Geoff Keighley, Kojima-san, fidèle à ses habitudes, a indiqué que le trailer en question comprenait un certain nombre de mystères que les fans pouvaient essayer de décrypter. En tout cas, on sait désormais pour quel projet le bonhomme a sollicité les services des actrices Shiori Kutsuna (Deadpool 2) et Elle Fanning . Prévu sur PS5, Death Stranding 2 sortira à une date encore inconnue.