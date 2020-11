IO Interactive (Hitman) : un tout nouveau projet annoncé demain, le suspense est total

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'IO Interactive maîtrise son sujet. Depuis toujours, le studio danois a travaille d'arrache-pied sur une seule franchise, Hitman, jusqu'à arriver à une forme d'aboutissement absolu de level design et de gameplay d'infiltration. Alors qu'Hitman III doit encore débarquer en janvier prochain, la firme nous réserve pourtant un autre surprise de taille : un tout nouveau projet. Encore plus sympathique, celui-ci sera dévoilé demain, jeudi 19 novembre, à 15h ! Pour le moment, on ne sait absolument rien de ce chantier mystérieux même si l'on espère qu'il s'agira d'une nouvelle IP, permettant aux développeurs d'aérer un peu leur vie professionnelle. D'ailleurs, notons que le reveal pourra être consulté en direct à cette adresse : de notre côté, comptez sur nous pour vous relayer l'annonce dès que celle-ci sera prononcée.