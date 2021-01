Io Interactive : de grosses ambitions pour l'après Hitman, un nouveau studio de prévu

Maintenant que Hitman 3 est sorti, le studio Io Interactive va désormais pouvoir se consacrer à ses nouveaux projets. Bien sûr, les équipes ont certainement dû basculer sur le développement du jeu vidéo James Bond, annoncé il y a quelques mois maintenant, mais il semblerait qu'un autre projet, tout aussi ambitieux, soit également dans les tuyaux. C'est à l'occasion d'une interview avec le site DR, un journal local danois, que nous apprenons que le prochain James Bond pourrait être la base d'une trilogie. C'est Hakan Abrak, le game director du jeu, qui s'est laissé à quelques confidences puisqu'il explique que le jeu n'est basé en rien sur les films déjà présents. Une toute nouvelle aventure, avec un scénario développé à part, voilà qui permet d'ouvrir le champ des possibles pour Io Interactive. L'idée est même de revenir aux origines du personnages de James Bond et raconter la manière dont il a obtenu son célèbre mastricule 00. Cet entretien permet de comprendre que le studio danois a réussi à séduire Barbara Broccoli, la responsable de la licence James Bons, de leur faire confiance pour développer un nouveau jeu autour de l'agent le plus célèbre au monde. Un pari qui s'annonçait impossible puisque Barbara Broccoli ne voulait plus entendre d'adaptations de jeux vidéo suite à la mauvaise qualité des jeux.





Mais James Bond n'est visiblement que la face émergée de l'iceberg car Io Interactive a d'autres projets en tête, notamment un AAA multijoueur qui a été trahi par différentes offres d'emploi. Hakan Abrak va même plus loin puisqu'il espère agrandir ses équipes et passer de 200 à 400 employés au cours des prochaines années. Alors bien sûr, Abrak se garde de nous révéler l'identité de ce nouveau projet, mais il démontre toutefois l'envie de tourner la page Hitman et de proposer de nouvelles idées.