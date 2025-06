Felt That Boxing : un Punch-out improbable avec des marionnettes, voici le trailer

C’est de loin l'une des annonces les plus enthousiasmantes de la conférence du Summer Game Fest, à savoir le reveal de Felt That Boxing, le jeu de boxe le plus improbable de l’année, voire de la décennie. Dans un monde où des marionnettes en peluche s’envoient des bourre-pifs pour sauver un orphelinat, Felt That Boxing se présente comme un défouloir hilarant, touchant, et furieusement original. Le tout, évidemment, cousu main. Le je est développé par Sans Strings Studio en collaboration avec les joyeux déglingués de Stoopid Buddy Stoodios, et se présente comme mix entre le comique visuel des Muppets et la mise en scène d’un anime sportif cartoonesque. Mais derrière ses airs de trip sous LSD dans un rayon jouets de Noël, Felt That Boxing cache une vraie histoire, celle d’Ezra “Fuzz-E” Wright, un orphelin rejeté, devenu boxeur malgré lui, pour empêcher un promoteur immobilier de transformer son orphelinat en parking. Et voilà comment un outsider au regard triste et au corps rempli de ouate se retrouve embarqué dans le “Tournament of a Million Punches”, tournoi aux allures de satire sociale saupoudrée de gags absurdes.





D'ailleurs, ne vous laissez pas tromper par les couleurs pastel et les peluches qui volent, Felt That Boxing est un jeu de combat qui promet d'être technique, dynamique et basé sur la physique. Ici, chaque coup, chaque esquive, chaque parade a un poids. Littéralement. Les marionnettes réagissent comme des ragdolls survitaminés, et le Chaos Mode permet de transformer votre perso en tornade de gants désarticulés. Les combats se déroulent dans des arènes aussi dingues que variées : cockfighting clandestin, ring à ressorts dans un camion-cirque, ou octogone dans une serre de grenouilles en peluche. Chaque adversaire propose un style de combat unique, des pièges d’arène à esquiver, et des dialogues à mourir de rire. Pour ce qui est du contenu, plutôt que d’enchaîner les menus classiques, le jeu propose des mini-jeux d’entraînement dignes d’un épisode de South Park. Visez un peu : déboucher des toilettes à coups de gants, éviter des toasts cramés, battre de la viande congelée avec style. Ces séquences permettent d’apprendre de nouvelles compétences, d’améliorer ses réflexes et, surtout, de rire comme un bossu.







Bien sûr, le style visuel du jeu est un bonheur en soi : effets textiles réalistes, coutures visibles, yeux en boutons, le tout animé avec précision et passion. Et pour enrober tout ça, on aura droit à une bande-son signée Flying Lotus, avec des beats jazzy-futuristes qui évoluent en fonction des rounds. La cerise sur la marionnette : un casting vocal de qualité, avec de l’impro contrôlée et une mise en scène digne d’un sketch animé. Les développeurs annoncent un mode Histoire d'une durée de de 8 à 12h, des défis d'entraînement, des costumes à débloquer, le tout enrobé d'une direction artistique qui envoie du cousu main dans la tronche. Felt That: Boxing s’annonce comme l’un des jeux indépendants les plus singuliers et attachants de 2026. Le jeu est prévu sur Steam, mais pas de date ni d'éditeur... Ça ne saurait tarder.