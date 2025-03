Absolum : c'est le nouveau jeu des dévs de Streets of Rage 4, premier trailer avec gameplay

Absolum, c'est tout simplement le nouveau jeu des studios Guard Crush Games, qui avait participé au développement de Streets of Rage 4 aux côtés de Lizardcube. Cela fait trois ans que Absolum est en production et Guard Crush Games est toujours accompagné de DotEmu qui les aide pour l'édition, mais aussi file un coup de main sur le développement. Le duo reprend ce qu'ils savent faire de mieux : les beat'em all, ou beat'em up, choisissez l'appellation qui vous convient le mieux. Il faut y voir dans Absolum une envie de rendre hommage à Golden Axe, un autre beat'em all de l'âge d'or du genre dans les années 90. Le premier trailer met l'accent sur l'univers et quelques uns des personnages et dévoile quelques secondes de gameplay, ce qui nous permet de voir qu'on va retrouver cette patte artistique assez proche de celle de Streets of Rage 4. Cela dit, ce n'est plus Lizardcube est qui aux pinceaux pour Absolum, mais le studio Supamonks, qui a fait du jeu vidéo, mais aussi pas mal de clips musicaux.Parmi les défis que Absolum tente de relever, il y a cette multitude de chemins différents à explorer, des quêtes à suivre et des dialogues à écouter par le biais de personnages qu'on va croiser sur son chemin. Niveau combat, on aura le choix entre quatre combattants, sachant qu'on peut bien sûr faire l'aventure en solo comme à deux, soit en local en couch gaming, soit en ligne. Sur les 4 guerriers d'annoncés, on peut en apercevoir deux dans le premier trailer, à savoir Galandra, une combattante agile armée d’une épée particulièrement efficace au combat rapproché et Karl, un nain solide doté de coups de poing dévastateurs et d’un fusil pour terrasser ses ennemis à distance. Reste à voir ce que tout cela donnera manette en mains. Pas de date de sortie ni de plateforme révélé, mais connaissant la maison DotEmu, ce sera tous supports et entre l'annonce et la sortie, il se passe quelques années. Rendez-vous au moins en 2026, pas avant...