Pragmata : le jeu n'a plus de date de sortie, Capcom s'excuse avec un message mignon

Annoncé en 2020 lors la conférence dédiée à la PS5, Pragmata n'a plus donné aucune signe de vie. Ce nouveau jeu de Capcom était initialement prévu pour 2022, mais il semblerait que le développement demande plus de temps et d'énergie. Aussi, lors de son showcase qui a eu lieu cette nuit, l'éditeur japonais a dévoilé une nouvelle vidéo, dans laquelle on découvre des nouvelles images du jeu, mais aussi un message pour annoncer son report. La mauvaise nouvelle, c'est que le report va prendre plus de temps que prévu, puisqu'il n'y a désormais plus aucune date de sortie. Ce qui est mignon en revanche, c'est la manière dont Capcom a fait savoir au joueur ce retard de calendrier, par le biais d'un petit message d'excuse griffonné sur un bout de papier.

"Notre équipe travaille actuellement d'arrache-pied pour créer le meilleur jeu possible, mais nous avons besoin de plus de temps. Nous continuerons à faire de notre mieux pour nous assurer que le produit final mérite votre patience."

Il va donc falloir attendre encore un peu avant de découvrir véritablement ce qui se cache derrière ce jeu d'action qui met en scène une jeune fille et un robot protecteur. Comment le gameplay va-t-il s'articuler avec ces deux personnages qui semblent être liés ? On a quelques brèves séquences de gameplay, et il est vrai que pour le moment, c'est assez difficile de se hyper. Wait and see comme on dit.