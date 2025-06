Pragmata revient d'entre les morts, avec un gameplay à 2 têtes, nouveau trailer avec du gameplay

Trois ans. C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour avoir des nouvelles concrètes de Pragmata, la mystérieuse nouvelle licence de Capcom. Présenté en 2020, puis repoussé à plusieurs reprises, le jeu a fait une réapparition remarquée lors du State of Play du 6 juin 2025. L’éditeur japonais y a dévoilé une nouvelle bande-annonce, un tout premier aperçu de gameplay, et une fenêtre de sortie fixée à 2026 sur PlayStation 5. Un retour attendu, chargé de promesses et d’interrogations, mais qui laisse entrevoir une ambition singulière dans le paysage de la science-fiction vidéoludique. Dans Pragmata, le joueur suivra les traces de deux personnages aux origines très différentes : Hugh, un astronaute silencieux au passé encore flou, et Diana, une mystérieuse androïde au visage enfantin, dotée d’une intelligence hors norme. Leur rencontre fortuite sur une station lunaire abandonnée sert de point de départ à une épopée mêlant exploration, survie et piratage. Leur but : désactiver l’IA défaillante qui contrôle les lieux, puis revenir sur une Terre dont on ne sait presque rien… si ce n’est qu’elle semble hors d’atteinte.





GAEMPLAY DEUX EN UN

La principale originalité du titre repose sur son système de gameplay asymétrique. Le joueur devra en effet contrôler les deux protagonistes simultanément, chacun disposant de compétences uniques, complémentaires mais indispensables. Hugh est l’homme d’action : il se bat, se déplace lourdement, utilise des armes et des outils. Diana, elle, est l’intellectuelle du duo : elle pirate, analyse les environnements, et peut interagir avec l’IA de la station pour en modifier certains paramètres. Les premières images de gameplay montrent ainsi un niveau d’interaction élevé, où l'alternance entre les deux personnages devient la clé de la progression. Une énigme peut demander à Diana d’affaiblir un champ de force pendant que Hugh fonce activer un mécanisme, ou encore de créer une distraction pour détourner une sentinelle automatique. Capcom parle même de gameplay "deux en un", une formule inédite à ce jour dans leur catalogue. S’il reste encore beaucoup à dévoiler sur le système de combat en lui-même, le studio promet des mécaniques tactiques profondes où la coopération entre Hugh et Diana ne sera pas qu’une question de mise en scène.









Développé sous la direction de Cho Yonghee, Pragmata a connu un parcours de production compliqué. D’abord annoncé pour une sortie en 2022, puis repoussé à 2023, et maintenant à 2026, le projet a pris son temps. Une décision que Capcom justifie par l’envie de créer une nouvelle IP ambitieuse et singulière, dans un paysage saturé de franchises établies. « Nous voulons que Pragmata soit le jeu PS5 que vous attendrez tous en 2026 », confie le directeur, tout en précisant que l’équipe travaille encore d’arrache-pied pour atteindre ses objectifs. Sortie prévue en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.