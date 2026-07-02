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Cronos : le DLC "Lazarus" sera plus porté sur l'action et Bloober Team se justifie

Cronos : le DLC "Lazarus" sera plus porté sur l'action et Bloober Team se justifie

Alors que Cronos The New Dawn a réussi à atteindre tout juste son seuil de rentabilité en un peu moins d'une année, le studio Bloober Team ne perd pas de temps et dévoile déjà les premières images du DLC "Lazarus", présentée comme un nouveau chapitre plus agressif et spectaculaire de son univers survival horror. Dans un carnet de développeurs intitulé “Becoming the Warden”, les équipes reviennent sur la direction prise pour cette extension, qui tranche nettement avec l’expérience d’origine. Là où le jeu de base reposait sur une tension permanente, la gestion des ressources et des affrontements soigneusement choisis, Cronos Lazarus assume une approche beaucoup plus frontale, avec ce leitmotiv : moins de survie, plus d'action.



Le joueur incarnera ici le Warden, ou plus précisément une version plus jeune de ce personnage culte, appelée le Pathfinder, agent du Collectif. Ce changement de perspective s’accompagne d’un glissement de gameplay assumé vers des combats plus nerveux, où la pression remplace la prudence. Les développeurs parlent d’un style “poursuite”, où l’on n’attend plus vraiment l’ennemi, étant donné qu'on on va le traquer, le contourner et même l’étouffer. Rien que ça ! Parmi les nouvelles mécaniques, deux compétences illustrent particulièrement ce virage, à commencer par la téléportation, qui permet de se repositionner instantanément dans une zone donnée pour désorganiser les groupes ennemis, mais aussi le leurre, qui laisse une trace fantomatique du joueur afin de détourner l’attention tout en gagnant quelques secondes d’invisibilité.

On apprend aussi que le DLC introduira également une nouvelle arme, le Gladius, version nettement plus létale du couteau d’origine, qui va offrir des affrontement plus rapides et plus agressifs. En face, les ennemis ne sont pas en reste puisqu'un nouvel agent du Collectif a été spécialement conçu pour traquer le Pathfinder, avec des capacités d’adaptation et une pression constante sur le joueur nous dit-on. Bloober Team insiste néanmoins sur un équilibre important, qui est que malgré ce virage vers l’action, Lazarus conserve une partie de l’ADN survival horror de la licence, en cherchant à mélanger de la tension, des décision tactiques, mais avec un rythme plus soutenu. Prévu pour l’automne 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2, Cronos Lazarus n’a pas encore de prix officiel.

Cronos The New Dawn


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 2 juillet 2026
18:12


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Cronos The New Dawn

Jeu : Survival Horror
Développeur : Bloober Team
5 Sept 2025
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