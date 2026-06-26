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Cronos The New Dawn : Bloober Team officialise enfin la rentabilité de son jeu

Cronos The New Dawn : Bloober Team officialise enfin la rentabilité de son jeu

Il aura fallu neuf mois d'exploitation certes, mais ça y est, Cronos The New Dawn est un jeu qui est enfin rentable, Bloober Team vient de l'annonce et donc peut enfin souffler. Dans un communiqué transmis aux actionnaires, le studio polonais annonce que son titre de science-fiction, lancé en septembre 2025, a désormais entièrement remboursé ses coûts de développement et atteint le seuil de rentabilité. Une étape importante pour une production qui a toujuours été présentée comme la plus ambitieuse et la plus coûteuse jamais réalisée en interne par le studio. Et forcément, dans un contexte où les budgets de production continuent de grimper dans l’industrie du jeu vidéo, ce résultat est d’autant plus scruté.

Cronos The New Dawn

Ceci étant dit, ce passage dans le vert intervient après une trajectoire commerciale progressive, puisqu'il aura fallu plusieurs mois de ventes, des promotions aussi, et un portage sur Nintendo Switch 2 ainsi que différentes mises à jour post-lancement — dont l’ajout d’un mode de difficulté plus accessible — pour permettre au jeu d’atteindre ce point d’équilibre. Désormais, Bloober Team considère que chaque nouvelle vente de Cronos The New Dawn contribue directement à la rentabilité du projet. Le studio voit même plus loin et estime que cette réussite pourrait poser les bases d’une nouvelle franchise interne, un point explicitement évoqué dans son communiqué aux investisseurs.

D'ailleurs, il est de bon ton de rappeler qu'un premier contenu additionnel est déjà prévu, intitulé Cronos Lazarus, et qui viendra prolonger l’expérience et potentiellement stimuler les ventes du jeu de base dans les mois à venir.

En parallèle, Bloober Team poursuit son développement sur plusieurs fronts. Après le succès critique et commercial du remake de Silent Hill 2, écoulé à plus de deux millions d’exemplaires, le studio travaille également sur d’autres projets en collaboration avec des éditeurs majeurs, comme Konami, consolidant ainsi sa position dans le paysage du jeu vidéo européen. On est heureux pour eux.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 26 juin 2026
15:28


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Cronos The New Dawn

Jeu : Survival Horror
Développeur : Bloober Team
5 Sept 2025
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