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Cronos The New Dawn : l'extension Lazarus proposera une expérience plus agressive, 1er trailer

Cronos The New Dawn : l'extension Lazarus proposera une expérience plus agressive, 1er trailer

Bloober Team est sur tous les fronts et archi présent lors de cette Summer Game Fest 2026. Après l'annonce de SAW Genesis, voilà qu'on apprend qu'une extension pour Cronos The New Dawn est attendue d'ici quelques mois. Baptisé "Lazarus", ce DLC narratif a été dévoilé avec un premuer trailer et annonce une sortie prévue pour l’automne 2026 sur PC et consoles. Une extension qui ne se contente pas d’ajouter du contenu, mais qui rebat clairement les cartes du gameplay et du point de vue narratif. En effet, cette extension se concentre sur l’un des personnages les plus marquants du jeu de base, à savoir le Warden, désormais jouable, dont on découvre ici l’ascension au sein du Collectif.

 

Mais l’un des changements majeurs de Cronos The New Dawn avec Lazarus concerne son gameplay. Là où le jeu de base misait sur une tension lente et un survival horror très posé, l’extension adopte un rythme beaucoup plus nerveux, centré sur l’action et la mobilité. Le Warden dispose de nouvelles capacités inédites, pensées pour un style de jeu plus agressif comme des gadgets de diversion, une mobilité renforcée et des outils permettant de survivre dans des situations de pression constante. En face, une nouvelle menace fait son apparition, qui n'est autre qu'un poursuivant implacable conçu spécifiquement pour traquer le joueur tout au long de la campagne. Bloober Team promet une expérience plus directe mais aussi plus personnelle, centrée sur un personnage déjà apprécié des joueurs et désormais placé au cœur d’un arc narratif complet. Sortie pour cet automne 2026, sans plus de précision.

Cronos The New Dawn

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 7 juin 2026
9:09


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Cronos The New Dawn

Jeu : Survival Horror
Développeur : Bloober Team
5 Sept 2025
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