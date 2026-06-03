Tomb Raider Legacy of Atlantis évite la confrontation avec GTA 6 et préfère début 2027

Crystal Dynamics a profité du State of Play pour dévoiler une nouvelle présentation de Tomb Raider Legacy of Atlantis, le remake complet du tout premier Tomb Raider sorti en 1996. Développé sous Unreal Engine 5 avec le soutien de Flying Wild Hog, le titre va permettre de remettre au goût du jour un jeu vieux de 30 ans et faire remonter quelques souvenirs par la même occasion. Les nouvelles images du trailer montrent d'ailleurs des environnements entièrement reconstruits, notamment la mythique Vallée Perdue au Pérou et les ruines antiques de la Grèce. Là où le jeu original enchaînait des salles relativement cloisonnées, cette nouvelle version va transformer les niveaux en vastes zones semi-ouvertes, plus cohérentes et plus organiques à explorer. De même, on apprend que les énigmes emblématiques ont également été repensées afin de mieux s'intégrer au monde qui les entoure, tandis que les combats, les déplacements et les phases de plateforme ont eux aussi bénéficier d'un ravalement complet. L'histoire restera fidèle au scénario d'origine, forcément, et qui voit Lara Croft partir à la recherche des secrets de l'Atlantide pour le compte de Jacqueline Natla. Crystal Dynamics précise toutefois avoir enrichi certains éléments narratifs afin de créer davantage de liens avec les productions récentes de la saga et l'univers Tomb Raider moderne.





Cette nouvelle présentation permet aussi de faire le point sur les différentes éditions du jeu. L'édition Standard sera commercialisée à 59,99€ et comprendra le jeu complet ainsi qu'une tenue bonus offerte en précommande. L'édition Deluxe, proposée à 69,99€, ajoutera un accès anticipé de 48 heures, une tenue exclusive supplémentaire ainsi qu'un futur contenu scénarisé post-lancement. Une édition Collector à 199,99€ sera également disponible avec plusieurs objets physiques, dont un imposant diorama représentant Lara Croft face au célèbre T-Rex, un steelbook et un artbook. Prévu initialement pour 2026, le retour de Lara Croft a finalement été repoussé au 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2, soit quelques jours avant la Saint-Valentin. On vous voit venir les incels...



















