Resonance A Plague Tale Legacy revient au Xbox Showcase avec du gameplay et une date

Le Xbox Games Showcase 2026 a permis à Asobo Studio de donner enfin des nouvelles plus concrètes de Resonance A Plague Tale Legacy, le spin-off de sa saga tant appréciée et acclamée. Après plusieurs mois de silence relatif, le studio bordelais est revenu avec une nouvelle bande-annonce et surtout une date de sortie fixée au 27 août 2026, confirmant que le projet entre dans sa dernière ligne droite. On rappelle d'ailleurs que ce nouvel épisode se déroulera en réalité bien avant les événements de A Plague Tale Requiem. On y incarnera Sophia, la contrebandière déjà aperçue dans le second opus, mais dans une version plus jeune et bien plus développée narrativement. Le jeu va en effet explorer son passé, notamment son enfance marquée par un environnement violent de pillards, qui a façonné sa personnalité et ses choix futurs. A noter que l’intrigue prendra place entre le Moyen Âge et une dimension plus mythologique, sur fond de voyage vers une mystérieuse île inspirée du mythe du Minotaure. Sophia devra y affronter des forces hostiles, des secrets anciens et une armée lancée à ses trousses, tout en cherchant à comprendre le lien profond qui l’unit à ces terres énigmatiques.









Côté gameplay, Resonance A Plague Tale Legacy marque une évolution importante pour la licence, puisque le studio français Asobo assume une approche plus orientée action, avec des combats dynamiques à l’épée et à la dague, une exploration plus spectaculaire rappelant certaines séquences de type Uncharted, ainsi que des énigmes toujours au cœur de l’expérience. Sophia pourra notamment utiliser son fameux Prisme minoen pour résoudre certains puzzles, tandis qu’un carnet viendra l’aider à consigner ses découvertes et progresser dans son enquête. Le studio insiste également sur le travail effectué autour du personnage principal, dont la modélisation a été retravaillée pour refléter une Sophia plus jeune, plus dure et déjà marquée par son passé. Et puis, bonne nouvelle pour les fans de la série, le compositeur Olivier Derivière signe une nouvelle fois la bande originale du jeu, poursuivant ainsi sa collaboration avec la franchise depuis ses débuts.





Sortie le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series donc.















