BlackShark V3 Xbox : Razer mise sur le blanc pour moderniser son casque compétitif

Jamais avare pour nous proposer de nouvelles innovations, Razer vient d'annoncer une édition blanche de son casque BlackShark V3 pour Xbox, un coloris inédit qui modernise l’apparence du casque sans pour autant modifier ses caractéristiques. D'ailleurs, le fabricant singapourien rappelle les qualités du casque en question, à savoir la restitution sonore précise, une isolation efficace et un microphone particulièrement clair, autant d’éléments qui sont essentiels pour le jeu en ligne et l’eSport. Il y a aussi la promesse d’une latence très faible via la technologie HyperSpeed Wireless de seconde génération, tandis que les transducteurs TriForce Titanium de 50 mm continuent d’offrir un spectre sonore détaillé et équilibré. L’apport principal de cette édition réside donc dans son traitement esthétique et cette version vise clairement les joueurs soucieux de l’harmonie de leur installation ou séduits par les setups minimalistes, une tendance dans l’écosystème gaming, afin de casser avec les couleurs fluo qu'on trouve habituellement. Quant au prix, c'est du 169,99€ par chez nous.



















