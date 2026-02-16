JeuxActuJeuxActu.com

BlackShark V3 Xbox : Razer mise sur le blanc pour moderniser son casque compétitif

BlackShark V3 Xbox : Razer mise sur le blanc pour moderniser son casque compétitif

Jamais avare pour nous proposer de nouvelles innovations, Razer vient d'annoncer une édition blanche de son casque BlackShark V3 pour Xbox, un coloris inédit qui modernise l’apparence du casque sans pour autant modifier ses caractéristiques. D'ailleurs, le fabricant singapourien rappelle les qualités du casque en question, à savoir la restitution sonore précise, une isolation efficace et un microphone particulièrement clair, autant d’éléments qui sont essentiels pour le jeu en ligne et l’eSport. Il y a aussi la promesse d’une latence très faible via la technologie HyperSpeed Wireless de seconde génération, tandis que les transducteurs TriForce Titanium de 50 mm continuent d’offrir un spectre sonore détaillé et équilibré. L’apport principal de cette édition réside donc dans son traitement esthétique et cette version vise clairement les joueurs soucieux de l’harmonie de leur installation ou séduits par les setups minimalistes, une tendance dans l’écosystème gaming, afin de casser avec les couleurs fluo qu'on trouve habituellement. Quant au prix, c'est du 169,99€ par chez nous.

Razer

Razer

Razer
Razer
Razer

Razer


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 16 février 2026
11:04


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Razer Huntsman Signature Edition : un clavier gaming de luxe à 500€, tous les détails Chez Razer, on est toujours force de proposition quand il est question d'innover, ou du moins se faire remarquer et aujourd'hui, le fabrican singapourien s’aventure sur le terrain du luxe technologique avec le Huntsman Signature. 19/02/2026, 18:23
Razer Kiyo Pro Ultra : une webcam avec un capteur digne d'un réflex, voici toutes ses spécificités Razer a profité du CES 2023 de Las Vegas pour annoncer Razer Kiyo Pro Ultra, le nouveau modèle de sa webcam qui continue de s'améliorer. 05/01/2023, 19:36

Test Razer Barracuda Pro : le mariage parfait entre gaming et lifestyle ! 18/11/2022, 15:45
Test Razer Barracuda X (2022) : gaming et lifestyle, le joli mariage 22/09/2022, 15:47
Razer : voici les nouveaux casques Barracuda, mélange entre lifestyle et gaming 02/06/2022, 08:58
Razer Leviathan V2 : une barre de son THX Chroma RGB équipée d'un caisson de basse 23/04/2022, 07:57


Razer
Razer

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Razer : le masque anti-COVID Chroma RGB va être commercialisé, il entre en phase de bêta-test
Razer Anzu : des lunettes lifestyle connectées avec écouteurs intégrés Razer Anzu : des lunettes lifestyle connectées avec écouteurs intégrés et filtre anti-lumière bleue
Razer : un masque anti-COVID Chroma RGB et auto-stérilisant, la pure folie ! Razer : un masque anti-COVID Chroma RGB et auto-stérilisant, la pure folie !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News