Razer : voici les nouveaux casques Barracuda, mélange entre lifestyle et gaming

Un an quasiment après la sortie du premier modèle, Razer remet le couvert et vient de nous annoncer l'arrivée de la nouvelle gamme des casques Barracuda, en version Standard, Pro et X. Comme d'habitude avec la marque au serpent vert fluo, dès qu'un produit est annoncé, il est aussitôt disponible à la vente. Dès maintenant, il est donc possible de se laisser séduire par ces trois versions de ce casque Barracuda, dont l'objectif premier était d'associer les performances d'un casque gaming (peu de latence, clarté du micro) au design d'un casque audio fait pour être exhibé dans la rue. On ne sait pas si le résultat sera à la hauteur des ambitions, mais Razer fait tout pour allier le meilleur des deux mondes. On retrouve en tout cas des outils dernier cri, comme la technologie hydride d’annulation active du bruit (ANC) permettant de s'isoler des bruits extérieurs, technologie Razer SmartSwitch Dual Wireless, permettant au casque d'être connecté à deux appareils en même temps et passer de l’un à l’autre de manière seamless. Par exemple, cela lui permet de jouer sur PC et d’une simple pression sur un bouton de basculer le casque Barracuda Pro en mode prise d'appel, sans avoir besoin de débrancher et de reconnecter un tier appareil.Razer nous fait savoir que tous les modèles Barracuda sont compatibles avec les technologies Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) et Bluetooth 5.2, pratique en effet pour éviter la latence dans les jeux. Chaque modèle intégre également des nouveaux hauts-parleurs qui diffèrent selon le modèle, mais garantissent une spatialisation du son. D'ailleurs, puisque la marque THX appartient à Razer depuis 2016, on y trouve aussi la technologie, afin de fournir une excellente acoustique dans les jeux et un son plus immersif et réaliste lorsqu'il est question de musique et de films.

Razer Barracuda Pro :

Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz et BT)

Technologie hybride d’annulation active du bruit (ANC)

Haut-parleurs 50 mm Razer TriForce Bio-Cellulose

Amplificateur audio THX Achromatic (THX AAA TM)

Audio Spatial THX

Deux microphones anti-bruit intégrés

Coussins en mousse à mémoire de forme en similicuir pelucheux

Poids : 340 grammes

Autonomie de la batterie : 40 heures

Chargement par USB-C

Prix : 289,99€







Razer Barracuda :

Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz et BT) et 3.5 Analogique

Haut-parleurs 50 mm Razer TriForce Titanium

THX Spatial Audio

Deux microphones anti-bruit intégrés

Coussins en mousse à mémoire de forme FlowKnit

Poids : 300 grammes

Autonomie de la batterie : 40 heures

Chargement par USB-C

Prix : 189,99€







Razer Barracuda X :

Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz et BT) et 3.5 Analogique

Haut-parleurs Razer TriForce 40 mm

Son surround 7.1

Micro cardioïde Razer HyperClear détachable

Coussins en mousse à mémoire de forme FlowKnit

Poids : 250 grammes

Autonomie de la batterie : 50 heures

Chargement par USB-C

Prix : 119,99€