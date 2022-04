Razer Leviathan V2 : une barre de son THX Chroma RGB équipée d'un caisson de basse

Jamais à court d'idées lorsqu'il faut proposer du matos dédié pour les gamers, Razer vient d'annoncer l'arrivée et la sortie immédiate de Leviathan V2, le nouveau modèle de sa barre de son équipée d'un caisson de graves. Cinq &ns se sont écoulés depuis la V1 en 5.1 et pas mal de choses ont été ajustées et ont été ajoutées pour que cette nouvelle version devienne indispensable. Pour commencer, si on décortique l'appareil, on se rend compte que le Razer Leviathan 2 est composé de 2 haut-parleurs à large bande, 2 radiateurs passifs, 2 tweeters et une enceinte d'extrêmes-graves à projection. Cela va donc permettre de mélanger à la fois les aigus clairs et nets avec des basses profondes et percutantes pour que l'immersion devant son PC soit la plus totale possible. Cette fois-ci, on est passé à la norme 7.1 avec en plus la technologie THX Spatial Audio que la marque au serpent vert a fait évoluer au fil des années. L'autre petit atout de l'appareil, c'est qu'il est équipé du Bluetooth 5.2, ce qui devrait garantir une connexion stable, notamment lors du passage d’un appareil à un autre.Et bien sûr, Razer oblige, ce Leviathan V2 est alimenté par la technologie Razer Chroma RGB de la marque qui précise que la barre de son embarque avec elle pas moins de 18 zones lumineuses. Comme d'habitude, il sera possible de personaliser ses paramètres via une application mobile et avoir la possibilité de faire concorder les sons de ses jeux (ou films) avec un ballet lumineux du plus bel effet. On constate autrement que le design a évolué depuis le premier modèle, avec un format plus carré, dans le sens avec des contours plus prononcés et moins arrondis. C'est d'ailleurs le caisson de graves qui a le plus changé, avec un aspect moins lifestyle et plus imposant. A noter d'ailleurs que l'enceinte possède des pieds détachables pour permettre aux joueurs d’ajuster la barre de son à l’angle parfait pour mieux l’intégrer sous l’écran.

Le Leviathan V2 est d'ores et déjà disponible dès maintenant sur Razer.com, dans les RazerStores et également chez tous les revendeurs agréés au prix de vente conseillé de 249,99€.