Test Razer Barracuda Pro : le mariage parfait entre gaming et lifestyle !

Le Test

Bien décidé à ne plus s’adresser uniquement aux gamers, Razer a commercialisé peu avant l’été une nouvelle gamme de casques à l’approche plus lifestyle : le Razer Barracuda X, le Razer Barracuda, et le Razer Barracuda Pro. Il y a deux mois, nous vous donnions notre verdict sur le modèle X, plutôt convaincant pour un produit hybride qui allie caractéristiques gaming et nomadisme, étant donné que le casque est capable de s’adapter aussi bien en jeu que pour une utilisation musicale. Tout n’était pas parfait, mais Razer semble s’imposer aujourd’hui comme une marque capable de marier les deux usages avec une certaine efficacité. Aujourd’hui, après plusieurs mois d’utilisation, il est temps de vous donner notre verdict sur le Razer Barracuda Pro, la version haut de gamme de cette catégorie, et spoiler alert : c’est une franche réussite !

Avec un prix affiché de 289.99€, le Razer Barracuda Pro s’adresse évidemment à un public plus exigeant, à la recherche d’un produit plus premium. Ça tombe bien, dès l’ouverture du boîtier, on se rend compte que Razer a soigné son packaging. Ecrin en carton, fidèle à sa philosophie de développement durable « Go Green with Razer », le casque est placé dans une housse de protection semi-rigide en simili-cuir assez imposant. A l’intérieur, le casque repose auprès d’un compartiment au clapet aimanté dans lequel on trouve le câble de charge, l’adaptateur USB-C/USB-A et un dongle USB-C. Plutôt pratique. Une fois le casque entre les mains, on constate qu’il est légèrement plus grand et plus lourd que le Razer Barracuda X, ce qui est loin d’être dérangeant bien au contraire. Avec ses 340 grammes à la pesée (contre 250 pour le modèle entrée de gamme Barracuda X), le Razer Barracuda Pro reste toutefois un casque léger, dans la moyenne de ce qui se fait chez la concurrence dans cette même catégorie. Ce qui permettra en sus aux utilisateurs de le garder sur la tête sans craindre une certaine fatigue au bout de plusieurs heures d’utilisation.





Côté design, le Razer Barracuda Pro n’a rien de surprenant, puisqu’il reprend le look des autres modèles de la gamme Barracuda, avec ces mêmes lignes épurées où le logo de la marque se fait discret, afin de passer inaperçu lorsque le casque est utilisé en extérieur. Seul l’arceau continue d’afficher ce gros « RAZER » un peu trop grossier qu’on aimerait voir apparaître en plus petit. Hey, on est lifestyle ou on ne l’est pas. D’ailleurs, on note une grosse différence dans la conception de l’arceau par rapport aux autres modèles Barracuda, puisque le Pro possède des points de séparation placés plus haut, ce qui lui permet de mieux réagir aux torsions, surtout si on a tendance à retirer le casque d’une main, et donc d’un seul côté. Concernant les oreillettes, Razer a opté pour une mousse avec un revêtement simili-cuir très agréable, contre le tissu-maillé pour les autres modèles. L’un comme l’autre restent confortables, à la différence que le simili-cuir n’accroche ni la poussière ni les poils d’animaux domestiques. En revanche, en raison de sa faible densité, on a tendance à se sentir rapidement au chaud dans ces oreillettes, ce qui est fort pratique en ces temps un peu frisquet, moins quand la canicule pointera le bout de son nez à l’été prochain. En revanche, contrairement au Barracuda X, la taille plus large des oreillettes permettront aux grosses têtes de ne pas se sentir à l’étroit et ça, mine de rien, en terme de confort sur le long terme, ce n’est pas négligeable.





ANC 3 MODES



Taillé pour s’adapter à un usage à la fois gaming et musical lorsqu’on se déplace, le Razer Barracuda Pro a cette faculté de pouvoir basculer facilement entre deux appareils jumelés. PC, console, smartphone, tablette, ou même une Smart TV, on peut passer de l’un à l’autre assez facilement grâce à sa double prise en charge sans-fil (2,4 GHz) et Bluetooth. Il n’est pas impossible qu’il faille s’y reprendre à plusieurs fois (ça nous est arrivé), surtout si on se trouve un peu éloigné de la source, mais rien de bien rédhibitoire. Le casque est d’ailleurs livré avec une application gratuite, accessible sur PC, iOS et Android, qui permet de paramétrer ses fonctionnalités et empêcher par exemple d’être dérangé par un coup de fil si jamais on est concentré sur jeu. Compte-tenu de son tarif, le Razer Barracuda Pro est équipé de l’ANC (Active Noise Cancellation), soit la technologie à réducteur de bruit qui permet une parfaite immersion de l’utilisateur dans son environnement sonore. Trois modes sont par ailleurs disponibles pour la suppression active du bruit : Off, On, et Ambient, sachant que le mode « Ambient » trouve un bon équilibre pour que l’utilisateur reste alerte des sons extérieurs, afin de ne pas être totalement coupé du monde. A noter d’ailleurs que l’application fournie avec le casque permet de régler les paramètres et de jouer avec les potards selon ses préférences. Niveau ergonomie, ces modes se contrôlent via les boutons placés sous l’oreillette droite du casque, à tapoter plusieurs fois selon le mode sélectionné.





GAMING + LIFESTYLE, C'EST POSSIBLE



Autre feature dédiée à ce Barracuda Pro, c’est la présence du label THX et l’assurance d’une belle spatialisation des sons et une présence significative des graves dans les moments les plus importants. Le son THX se ressent essentiellement en jeu, aussi bien dans les titres explosifs type Call of Duty ou Battlefield, ou ceux qui misent sur l’ambiance sonore comme le récent The Quarry qui nous a fait sursauter plus d’une fois. Concernant l’utilisation gaming, le Razer Barracuda Pro ne dispose pas de micro-tige comme les autres modèles de la gamme, mais deux petits trous qu’on retrouve sur chaque oreillette du casque. C’est invisible et très lifestyle comme approche, mais du coup, la qualité en pâtit directement dès lors que vous avez du bruit autour de vous. Alors oui, Razer a mis en place une atténuation active pour réduire les sons ambiants, mais dès lors que vous vous mettrez à parler, on entendra parfaitement ce qui se passe autour de vous. Evidemment, si vous êtes seuls chez vous, les microphones invisibles feront le taff.





Razer Barracuda Pro :

Razer SmartSwitch Dual Wireless (2,4 GHz et BT)

Technologie hybride d’annulation active du bruit (ANC)

Haut-parleurs 50 mm Razer TriForce Bio-Cellulose

Amplificateur audio THX Achromatic (THX AAA TM)

Audio Spatial THX

Deux microphones anti-bruit intégrés

Coussins en mousse à mémoire de forme en similicuir pelucheux

Poids : 340 grammes

Autonomie de la batterie : 40 heures

Chargement par USB-C

Prix : 289,99€