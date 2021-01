Razer : un masque anti-COVID Chroma RGB et auto-stérilisant, la pure folie !

Razer a profité du CES 2021 pour faire de nombreuses annonces hardware bien entendu, mais le fabricant à la marque de serpent s'est surtout fait remarquer par le Project Hazel. Il s'agit ni plus ni moins que d'un masque anti-COVID qui possède plusieurs particularités. La première, c'est évidemment son design, très stylisé et qui se distingue par sa façade transparente, qui va permettre aux sourds et aux malentendants de pouvoir mieux communiquer avec les gens en ces périodes assez troubles. Autre détail qui a son importance, le masque est équipé d'une protection respiratoire N95, qui comprend des ventilateurs actifs, amovibles et alimentés par des batteries rechargeables, favorisant ainsi la circulation de l'air à l'intérieur. Ces derniers sont équipés de filtres standards qui peuvent être changés facilement après usage.











Razer oblige, le constructeur n'a pas pu s'empêcher d'intégrer des zones d'éclairage Chroma RGB permettant d'illuminer la bouche de son utilisateur. En soi, il sera possible d'utiliser les 16,8 millions de couleurs pour s'amuser avec. Mais ce n'est pas tout, le masque Project Hazel dispose aussi de la technologie VoiceAmp qui permet d'amplifier et d'améliorer le son de la voix via un microphone et un amplificateur intégrés. Mais le masque va encore plus loin, puisqu'il est fourni avec un boîtier protecteur, capable de stériliser le masque par le biais de trois lampes UV qui s'activent dès qu'on le ferme, sachant que le coffret sert aussi de station de recharge pour le masque.











Il s'agit pour le moment de prototype, mais Razer semble particulièrement impliqué dans la lutte contre la pandémie, puisqu'on se rappelle que la firme avait fait fabriquer des masques pendant le début de la crise sanitaire dans ses usines, et que des masques Razer sont d'ores et déjà en vente libre sur le site officiel. Aucun prix n'a été communiqué pour le moment, mais un masque de cette ampleur mérite clairement qu'on s'y attarde. C'est du jamais vu.