Razer : le masque anti-COVIG Chroma RGB va être commercialisé, il entre en phase de bêta-test

Rappelez-vous, c'était en janvier dernier : Razer dévoilait au monde entier un masque anti-COVID chroma RGB et auto-stérilisant , répondant au nom de Project Hazel. On avait eu droit à un trailer promotionnel, quelques prototypes pour la présentation du produit et une envie de proposer quelque chose de différent, stylisé et dans l'esprit Razer. Depuis, plusieurs mois se sont écoulés et la marque au serpent vert fluo nous annonce la commercialisation de ce masque qui possède désormais un nom officiel : Zephyr. Bien sûr, certains éléments ont évolué depuis le prototype mais on reste globalement assez proche de ce qui nous a été présenté en début d'année 2021. Le masque sera en effet toujours transparent, afin de faciliter les échanges sociales (on peut voir les lèvres de son interlocuteur), il sera toujours équipé d'une protection respiratoire N95, comprenant des ventilateurs actifs, amovibles et alimentés par des batteries rechargeables. Cela permettra de faire circuler l'air à l'intérieur, sachant que le masque intègrera aussi des filtres standards qui peuvent être changés facilement après usage. Côté techno, le masque Zephyr conserve aussi son microphone et son amplificateur intégrés, ce qui permettra d'amplifier et d'améliorer le son de la voix grâce au logiciel VoiceAmp. On n'oublie pas non plus de préciser que le masque disposera aussi de zones d'éclairage Chroma RGB qui permettra d'illuminer la bouche de son utilisateur, avec pas moins de 16,8 millions de couleurs.Les seules évolutions qu'on a pu constater sur la nouvelle - mais courte - vidéo du Razer Zephyr, c'est un changement de forme, avec un masque un peu moins grand et surtout des attaches qui ne viennent plus entourer les oreilles, mais qui se fixent à l'arrière du crâne, un peu comme le PlayStation VR, ce qui n'est pas pour nous déplaire, surtout quand on sait à quel point les lannières des masques peuvent tirer sur les oreilles. Autre détail important dans le marketing de Razer, le masque Zephyr n'est pas présenté comme un simple masque chirurgicale évolué pour combattre le COVID-19, c'est désormais un purificateur d'air mobile qui va aussi permettre de se défendre face à d'autres maladies du quotidien. Razer est en effet persuadé sur le port du masque va se généraliser dans le monde, même une fois la pandémie de Coronavirus derrière nous.Du coup, celles et ceux qui sont intéressés par le produit peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site de Razer pour faire partie des premiers à recevoir le masque et faire partie des early utilisateurs avant la commercialisation prochaine. A l'heure actuelle, aucune date de sortie ni prix n'a été commercialisé, mais compte-tenu des techno embarqués, il faudra sans doute compter plus de 150€ à coup sûr.