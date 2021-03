SEGA Astro City Mini : la borne d'arcade rétro confirmée en France, tous les détails

Disponible au Japon depuis décembre 2020, l'Astro City Mini de SEGA va finalement arriver en Occident. Pas de grande surprise dans le sens où la mode du rétrogaming et des consoles mini fonctionne à plein régime, ce qui a poussé l'éditeur japonais à commercialiser cette version miniaturisée de la borne d'arcade mythique sortie en 1993. En France, c'est le 28 mai 2021 que sortira cette machine, sachant que c'est Just For Games qui a réussi à obtenir l'accord de distribution auprès de SEGA, qui valise le tarif de 159,99€. A ce prix-là, on retrouve un listing de 37 jeux pré-installés tels que Virtua Fighter, Altered Beast, Golden Axe, Alien Sydrome, Shinobi ou bien encore Wonder Boy.















On rappelle que l'Astro City Mini est une reproduction fidèle au 1:6 de la machine de l'époque, qu'il disposera d'une sortie HDMI pour afficher les jeux en 720p sur les téléviseurs modernes et que les accessoires comme l'Astro City Mini Control Pad et les Astro City Mini Arcade Stick seront également commercialisés chez nous. A noter que la la version Segatoys.com (coloris rose) sera également proposé à la vente en France, mais en quantité limitée à 1.000 exemplaires.









Les 37 jeux de l'Astro City Mini

Virtua Fighter

Space Harrier

Rad Mobile

Fantasy Zone

Altered Beast

Golden Axe

Golden Axe – The Revenge Of Death Adder

Alien Syndrome

Alien Storm

Wonder Boy

Wonder Boy In Monster Land

Wonder Boy III Monster Lair

Shinobi

Shadow Dancer

Cyber Police Eswat

Crack Down

Gain Ground

Quartet 2

Puyo Puyo

Puyo Puyo 2

Columns

Columns II

Stack Columns

Bonanza Bros.

Tant-R

Ichidant-R

Thunder Force AC

Sonic Boom

Dottori Kun

Flicky

Sega Ninja

My Hero

Arabian Fight

Dark Edge

Cotton

“Alex Kidd with Stella The Lost Stars”

Scramble Spirits