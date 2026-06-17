Avant GTA 6, Rockstar relance GTA 5 avec une mise à niveau gratuite

Treize ans après sa sortie initiale, GTA 5 continue décidément de refuser la retraite. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers GTA 6, Rockstar Games vient d'annoncer une petite surprise que beaucoup de joueurs n'attendaient plus vraiment, à savoir la mise à niveau vers les versions PS5 et Xbox Series. Et cerise sur le cake, elle sera totalement gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One. Une décision qui peut sembler anodine au premier abord, mais qui corrige en réalité l'un des reproches régulièrement adressés à Rockstar depuis le lancement des versions nouvelle génération en 2022. À l'époque, les joueurs qui possédaient déjà GTA 5 sur PS4 ou Xbox One devaient repasser à la caisse pour profiter de la version PS5 ou Xbox Series, même si l'éditeur avait proposé un tarif réduit pendant quelques mois. Cette fois, le studio fait machine arrière et ouvre gratuitement les portes de Los Santos nouvelle génération à tous les possesseurs d'une version numérique du jeu.









Concrètement, les joueurs pourront récupérer la version PS5 ou Xbox Series dès le 18 juin sans débourser un centime supplémentaire, tout en conservant leur progression grâce au système de transfert de sauvegarde déjà en place. Que ce soit pour le mode Histoire ou pour GTA Online, tout votre contenu pourra être récupéré sans difficulté. Il faut dire que malgré son âge avancé, GTA 5 reste encore aujourd'hui une véritable machine à cash. Sur consoles actuelles, le jeu bénéficie d'un affichage en 60 images par seconde, de temps de chargement nettement réduits, de plusieurs améliorations graphiques et de fonctionnalités exclusives à GTA Online comme les véhicules spéciaux de Hao's Special Works. Rien de révolutionnaire certes, mais suffisamment pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable qu'à l'époque des PS4 et Xbox One.









Cette mise à niveau gratuite accompagne d'ailleurs l'annonce du prochain gros contenu de GTA Online, baptisé Le Braquage du Kortz Center, qui sera lancé en juillet prochain. Une nouvelle opération criminelle pensée pour occuper les joueurs durant l'été et maintenir l'intérêt autour du jeu avant le grand rendez-vous de novembre. Reste évidemment une question que beaucoup se posent déjà : que deviendra GTA Online après la sortie de GTA 6 ? Pour le moment, Rockstar Gamùes continue de garder le silence sur son futur mode multijoueur, et on ignore encore s'il s'agira d'une simple évolution de GTA Online ou d'une expérience entièrement nouvelle. Et surtout, impossible de savoir si les joueurs pourront conserver tout ce qu'ils ont accumulé depuis treize ans à Los Santos. Le mystère reste entier.



