GTA Online : les pirates ont fait gagner des millions à Rockstar Games sans le vouloir

Tentative de chantage, fuite de données et retournement complètement imprévu, l’affaire autour de Rockstar Games et du groupe de hackers ShinyHunters ressemble presque à un scénario de GTA écrit à l’envers, sauf que cette fois, ce n’est pas un braquage dans le jeu, mais une attaque bien réelle contre les serveurs du studio. En fait, tout part d’une intrusion dans l’infrastructure cloud de Rockstar Games en avril 2026. Le groupe de hackers parvient à récupérer des données internes et tente ensuite un chantage assez classique en exigeant pas moins de 200 000 dollars contre le silence, avec la menace de tout publier. Rockstar Games refuse de négocier, et les pirates passent donc à l’étape suivante en diffusant ce qu’ils ont obtenu.









Sauf que là où l’affaire devient totalement ironique, c’est que les documents publiés ne concernent pas des éléments sensibles de développement de GTA VI, ni des fuites critiques sur le contenu du jeu, mais surtout des données financières liées à GTA Online. Et ces chiffres, au lieu de créer un scandale ou d’inquiéter les marchés, vont produire exactement l’effet inverse. Les données montrent en effet un jeu encore extrêmement performant, plus de 13 ans après sa sortie, avec une activité toujours massive et surtout des revenus qui continuent de s’accumuler à un rythme impressionnant. On y retrouve notamment une base de joueurs hebdomadaire toujours très élevée, dominée par les versions consoles, et un modèle économique largement porté par les micro-transactions et les abonnements de GTA+. Mais ce sont surtout les revenus qui marquent les esprits, puisque année après année, GTA Online continue de générer plusieurs centaines de millions de dollars, avec un pic atteint pendant la période du COVID, et une stabilité qui, même en 2025 et 2026, reste très forte pour un jeu aussi ancien. Au total, les estimations issues des données fuitées évoquent plus de 5 milliards de dollars générés depuis le lancement du jeu, avec encore des dizaines de millions par mois aujourd’hui.









Et c’est précisément cette transparence involontaire qui va transformer l’affaire en situation totalement absurde. Au lieu de fragiliser Rockstar ou de créer une perte de confiance, la publication des chiffres rassure au contraire les investisseurs, qui découvrent à quel point la machine économique derrière GTA est encore puissante et rentable. Résultat : dès l’ouverture des marchés, l’action de Take-Two Interactive grimpe fortement, avec une hausse brutale de la capitalisation boursière, estimée autour d’un milliard de dollars gagné en une seule séance. Autrement dit, une tentative de rançon à 200 000 dollars se transforme, en quelques heures, en boost financier colossal pour l’entreprise visée.



Voici les revenus générés de GTA Online et déoile sa force de frappe

2014 : 21 501 118 $

2015 : 184 766 514 $

2016 : 313 821 489 $

2017 : 504 148 348 $

2018 : 414 300 757 $

2019 : 470 804 610 $

2020 (pic dû au COVID-19) : 743 992 975 $

2021 : 653 934 228 $

2022 : 450 740 544 $

2023 : 411 052 946 $

2024 : 403 978 895 $

2025 : 400 456 128 $