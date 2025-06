Beast of Reincarnation : les créateurs de Pokémon se lancent dans le Souls-like et ça donne envie

Après des décennies consacrées à Pokémon et à ses dérivés, le studio Game Freak semble enfin prêt à voguer ves de nouveaux horizons et de quitter les jupons de Nintendo et de The Pokémon Company. Avec Beast of Reincarnation, c'est un virage à 180 degrés qu'opère le studio, qui se lance dans un action-RPG sombre et viscéral, rappelant les Souls-like qui pullulent dans leu vidéo ces dernières années. Dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2025, Beast of Reincarnation marque à la fois une volonté de rupture artistique et un désir d’émancipation vis-à-vis de l’image enfantine souvent associée au studio japonais. D'ailleurs, l'histoire du jeu prend place dans un Japon post-apocalyptique, ravagé par une forme de corruption surnaturelle. Les villes sont en ruines, les traditions ont disparu, et la nature elle-même semble avoir muté. Le joueur incarne Emma, une paria marquée par une malédiction ancienne, accompagnée de Koo, son chien protecteur. Ensemble, ils tentent de survivre dans ce monde en décomposition, où chaque pas est une épreuve.











Beast of Reincarnation affiche d’entrée une volonté claire : proposer un gameplay technique et sans concession, avec lecture des patterns ennemis, esquives parfaites, et gestion de l’endurance. Les affrontements contre les créatures, immenses et cauchemardesques, évoquent des influences évidentes – de Sekiro à Bloodborne – sans tomber dans le simple mimétisme basique non plus. De fait, Game Freak entend bien rappeler que ses équipes savent aussi concevoir des jeux exigeants, loin de l’accessibilité assumée de leurs titres précédents. La sortie de Beast of Reincarnation est attendue courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.