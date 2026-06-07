Crazy Taxi : le gameplay du reboot a été dévoilé, SEGA prévient que de l'IA générative a été utilisée

Le Xbox Games Showcase 2026 a aussi permis à SEGA de donner des nouvelles de l'un de ses retours les plus attendus, à savoir le nouvel épisode de Crazy Taxi. Plus de deux ans après son annonce, Crazy Taxi World Tour (c'est son nom définitif) s'est donc offert un premier vrai trailer de gameplay, tout en confirmant une sortie prévue pour 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Et comme son titre le suggère, cet épisode ne se contentera plus des rues inspirées de San Francisco, mais nous proposera de sillonner d'autres villes du monde entier. Ceci étant dit, dès les premières secondes du trailer, SEGA joue la carte de la nostalgie avec la recette qui a fait le succès de la licence : des taxis lancés à pleine vitesse, des dérapages improbables, des sauts spectaculaires, des clients pressés et une bande-son survitaminée portée par la musique du groupe The Offspring. De quoi rappeler immédiatement les grandes heures de la Dreamcast et des bornes d'arcade évidemment.









Mais derrière ce retour aux sources, Crazy Taxi World Tour entend considérablement élargir sa formule. Cette fois, les joueurs embarqueront pour un véritable tour du monde à travers cinq grandes villes réparties sur plusieurs continents. La campagne scénarisée débutera après le vol du taxi emblématique d'Axel par un mystérieux groupe de criminels masqués, poussant les héros à parcourir la planète pour le récupérer. Le principe reste évidemment le même, à savoir conduire de la manière la plus dangereuse possible pour déposer ses passagers en un temps record et maximiser les pourboires. Toutefois, cet épisode intégrera également des missions secondaires, différents petits boulots à réaliser dans les villes visitées ainsi qu'un mode multijoueur en ligne cross-platform, promis depuis l'annonce initiale du projet.









Cette présentation a aussi été marquée par une information qui fait déjà beaucoup réagir. Grâce aux nouvelles règles de transparence imposées par Steam, SEGA a confirmé avoir eu recours à des outils d'IA générative durant le développement du jeu. L'éditeur précise cependant que cette technologie a uniquement servi d'assistance sur certains éléments de production et qu'aucune IA n'a été utilisée pour les acteurs ou les doublages présents dans le jeu. Interrogé à ce sujet, SEGA a indiqué que l'IA avait notamment aidé à la création de certains éléments d'arrière-plan, lesquels ont ensuite été vérifiés et validés par les équipes de développement, donc des êtres humains. Une précision qui n'a pas empêché le débat de s'enflammer sur les réseaux sociaux, où l'utilisation de ces outils continue de diviser une partie du public. Quoi qu'il en soit, Crazy Taxi World s'annonce comme l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année 2027.



















