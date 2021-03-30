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Art of Fighting 3 : la bande-son dans un double vinyle, c'est déjà une pièce de collection

Art of Fighting 3 : la bande-son dans un double vinyle, c'est déjà une pièce de collection
Just for Games multiplie les partenariats pour nous proposer toujours plus de bandes-son au format vinyle. Après Tekken 4 et Tekken Tag Tournament 2, voilà qu'on apprend l'arrivée de la soundtrack d'Art of Fighting 3 sur disque microsillon. Une excellente nouvelle pour les fans de SNK, de la Neo Geo et de la série Art of Fighting bien sûr. C'est d'autant plus vrai que Art of Fighting 3 avait marqué son époque par sa bande-son qui mélangeait les références au jazz, avec énormément de cuivres. Du coup, l'ensemble sera proposé dans une pochette Gatefold deluxe à l'effet rétro incroyable. Les deux disques vinyles colorés affichent une qualité premium de 180g, le premier étant couleur argent, le second affichant un joli orange plutôt doux. L'ensemble des morceaux ont été remastérisés par le SNK NEO SOUND ORCHESTRA.

Art of Fighting 3 : The Path of The Warrior

TRACKLIST

Disque 1

Face A

A1 BACK FIGHT AGAIN (THEME Of Art Of Fighting)
A2 PLAYER SELECT
A3 HERE COMES A NEW CHALLENGER
A4 START DEMO (1day-8day)
A5 GET HIGH PRELUDE
A6 GET HIGH (Theme Of RYO)
A7 GET HIGH [RARE GROOVE Mix]
A8 GET HIGH [B-Mix]
A9 GET HIGH [GOA TRANCE]
A10 ULTIMATE K.O.
A11 CLEAR
A12 TRAVELER

Face B

B1 MOJO PRELUDE
B2 MOJO (Theme Of ROBERT)
B3 MOJO [MOJO BOOGIE]
B4 MOJO [MOJO RAMBLE]


Disque 2

Face C

C1 STONE IN SANTANA (A Bass GROOVER）
C2 CIHCO DE MAYO

Face D

D1 MUZIKA JUNGLE PRELUDE
D2 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition1]
D3 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition2]
D4 LIBERATION HALLUCINATION [PiANO VER.]
D5 LIBERATION HALLUCINATION（THEME Of FREIA）
D6 CON-TIN-UE
D7 GAME OVER OVER OVER

 

Art of Fighting 3 Path of the Warrior (The Definitive Sountrack) sera disponible le 4 juin 2021.


Art of Fighting 3 : The Path of The Warrior


Art of Fighting 3 : The Path of The Warrior


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 30 mars 2021
20:17


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Art of Fighting 3 : The Path of The Warrior

Jeu : Baston
Développeur : SNK
1996

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