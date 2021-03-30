Art of Fighting 3 : la bande-son dans un double vinyle, c'est déjà une pièce de collection

TRACKLIST
Disque 1
Face A
A1 BACK FIGHT AGAIN (THEME Of Art Of Fighting)
A2 PLAYER SELECT
A3 HERE COMES A NEW CHALLENGER
A4 START DEMO (1day-8day)
A5 GET HIGH PRELUDE
A6 GET HIGH (Theme Of RYO)
A7 GET HIGH [RARE GROOVE Mix]
A8 GET HIGH [B-Mix]
A9 GET HIGH [GOA TRANCE]
A10 ULTIMATE K.O.
A11 CLEAR
A12 TRAVELER
Face B
B1 MOJO PRELUDE
B2 MOJO (Theme Of ROBERT)
B3 MOJO [MOJO BOOGIE]
B4 MOJO [MOJO RAMBLE]
Disque 2
Face C
C1 STONE IN SANTANA (A Bass GROOVER）
C2 CIHCO DE MAYO
Face D
D1 MUZIKA JUNGLE PRELUDE
D2 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition1]
D3 MUZIKA JUNGLE (THEME Of ??) [Edition2]
D4 LIBERATION HALLUCINATION [PiANO VER.]
D5 LIBERATION HALLUCINATION（THEME Of FREIA）
D6 CON-TIN-UE
D7 GAME OVER OVER OVER
Art of Fighting 3 Path of the Warrior (The Definitive Sountrack) sera disponible le 4 juin 2021.