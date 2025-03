Marvel Cosmic Invasion : un beat'em all 2D fait à la main avec Captain America, Spider-Man, Wolverine et d'autres

Au niveau des personnages jouables, on sait déjà que Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova feront notamment partie de l’aventure, mais on imagine que d'autres seront révélés par la suite. Quant à l'histoire, elle va nous emmener sur les traces d'Annihilus, qui a décidé d'éradiquer toute forme sur Terre, mais aussi au-delà. Pas de date de sortie précise pour le moment, on sait juste que ce sera en 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et sans doute Switch 2 aussi.

Le Nintendo Direct du 27 avril 2025 aura permis de révéler l'existence de Marvel Cosmic Invasion, qui n'est autre que le nouveau jeu de la collaboration entre DotEmu et Tribute Games, qui n'est autre que le studio qui a développé le très bon Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge sorti en 2022. Les deux sociétés se sont faits à nouveau confiance pour honorer leur contrat avec Marvel, qui a donné son accord pour faire ce beat'em all en 2D, qui sent bon les années 80/90. Dans la même veine que Tortues Ninja Shredder’s Revenge dont il semble réutiliser pas mal de choses, ce Marvel Cosmic Invasion va proposer un gameplay basé sur une équipe de deux super-héros avec lesquels il sera possible de permuter à la volée, et ainsi profiter de leurs pouvoirs respectifs. Le jeu sera d'ailleurs jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.