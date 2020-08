Fortnite : les microtransactions baissent de prix définitivement, une jolie surprise

le 14 juillet et le 13 août 2020

recevront





20% de leur facture sous forme de V-Bucks bonus. Décidément, Epic Games se la joue grand prince... et on ne va pas cracher dans la soupe.

Voilà un geste pour le moins surprenant, d'autant plus venant de l'un des jeux vidéo les plus populaires et les plus rentables qui soient : Epic Games vient d'annoncer la baisse de prix des V-Bucks, la fameuse monnaie virtuelle du jeu, au sein de son puissant Fortnite. On parle ici de réductions allant jusqu'à -20%, faisant par exemple passer le prix, pour 1000 V-Bucks, de 9,99 euros à 7,99 euros !Une promotion définitive qui vaut sur toutes les plateformes, y compris sur iOS et Android : concernant ces dernières, justement, les développeurs en profitent pour présenter le paiement direct Epic, un système d'achat contournant les transactions du PlayStore et l'AppStore. Le but ? Esquiver les taxes de Google et d'Apple, jugées abusives par la firme américaine puisque fixées à hauteur de 30%.Enfin, cerise sur le gâteau : tous ceux ayant sorti la carte bleue dans Fortnite entre