Apple Vision Pro : 3 500$ le casque VR / AR d'Apple, un prix déconnecté de la réalité ?

Elle était attendue la conférence d'Apple lors de la WWDC 2023 en ce lundi 5 juin 2023, et pour cause, de nombreuses rumeurs annonçaient le reveal du casque de réalité virtuelle de le marque à la pomme. Et le fabricant n'a pas failli puisque nous avons eu droit à une présentation copieuse de ce fameux Apple Vision Pro, le nom donné à ce masque de réalité mixte. Première chose qui frappe quand on découvre le casque, c'est que contrairement à tous les autres, il ne cache pas le regard de son utilisateur, et donc, qu'il ne l'isole plus du monde alentour. C'est rien dit comme ça, mais c'est une véritable différence qu'Apple apporte à toute une industrie. Alors oui, c'est vrai qu'en termes de design, le Vision Pro ressemble un peu (beaucoup) à un masque de ski, ou au casque qui était utilisé dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. La comparaison n'est pas anodine, puisque l'intention est la même : plonger l'utilisateur dans un monde virtuel, ou presque. L'idée est en effet de permettre à la personne qui porte le masque de rester en contact avec le monde réel, ce qui implique une plus grande importance de la réalité augmentée, plus que de la réalité virtuelle. D'ailleurs, Apple ne le vend pas uniquement comme étant un masque AR / VR, mais un appareil permettant de remplacer l'ordinateur et le téléphone de demain, ce dernier étant capable de faire tout ce que ces devices sont aujourd'hui capables de faire.



Doté d'un écran en verre afin de lui conférer un aspect premium dans ses finitions, le Apple Vision Pro est doté de deux écrans micro-OLED comportant 23 millions de pixels, soit supérieur à un écran 4K standard. Côté sonore, Apple a intégré des haut-parleurs compatibles avec l'Audio spatial, avec une technologie capable d'analyser le son dans la pièce pour adapter les bruits alentour et rendre l'expérience plus immersive. Plusieurs capteurs sont intégrés à l'appareil pour gérer l'espace, mais aussi la profondeur via les technologies TrueDepth déjà utilisées sur l'iPhone. Pour le confort, l’Apple Vision Pro est doté d’une couronne numérique, à l’image des Apple Watch, qui va permettre de régler le degré d’immersion souhaitée. On note aussi la présence d'aérations en bas de l'appareil qui va permettre d'évacuer la chaleur produite par le port du casque. D'ailleurs, il a été indiqué que certains matériaux (tels que la lanière) ont été faits en tissu mesh, soit le même qui a été utilisé pour le casque AirPods Max.







Concernant l'interaction avec le casque, Apple précise que Vision Pro fonctionne par le biais de simples gestes, mais répond aussi à la voix et aux yeux, sans avoir besoin d'une manette ou d'une télécommande. Il suffira en effet de naviguer avec ses mains devant le casque, de la même manière que sur un téléphone ou une tablette, afin que l'appareil comprenne chacun des gestes, comme le fait de pincer ou écartant les doigts pour réduire ou agrandir une fenêtre, ou bien encore une image. L'idée est de proposer une interface classique devant ses yeux, afin de naviguer dans ses applications, lancer une plateforme de streaming comme AppleTV+ ou Disney+ et ainsi regarder un film et une série comme si on était devant un écran de cinéma géant. Autrement, les rumeurs avaient vu juste sur un autre point, la batterie, qui n'est pas intégrée au casque (afin de le rendre plus léger). Pour permettre des déplacements totaux, l'Apple Vision Pro pourra donc fonctionner sur une batterie portable de la taille d'un iPhone, qu'on pourra placer dans une poche ou mieux, accrochée à la ceinture. Dans ce mode d'utilisation nomade, la batterie affichera une autonomie de 2 heures, c'est court, évidemment. Bien sûr, il sera possibe de brancher l'Apple Vision Pro sur secteur, mais cela limitera alors les déplacements de son utilisateur.







Reste à évoquer le point qui fâche, le prix, qui démarre pour le modèle le plus bas à 3 499 dollars, soit environ 4 000€ si l'on se fie aux différences pratiquées sur les autres produits Apple entre les Etats-Unis et la France. A ce prix-là, le Apple Vision Pro ne sera évidemment pas destiné au grand public, du moins pas dans un premier temps. Et quand on sait qu'à 600€, le PSVR 2 de Sony connaît un lancement difficile, on ne sait pas trop comment Apple va parvenir à rendre son masque populaire auprès d'un public qui subit l'inflation de plein fouet depuis quelques années. Certains évoqueront la capacité d'Apple à vendre leurs appareils à des prix toujours plus exorbitants en matière de téléphonie, mais n'oublions jamais que la VR n'est pas un appareil indispensable, contrairement à un smartphone. Idée du siècle ou flop à venir ? On vous laisse en débattre.