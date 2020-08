Apple Vs Epic : l'Unreal Engine sauvé, pas de retour de Fortnite prévu sur iOS

Les avocats d'Apple et d'Epic Games ont eu une petite conversation avec un juge lundi dernier afin de régler le premier conflit du procès : un ordre de restriction temporaire contre Apple. En effet, la firme de Cupertino avait menacé l'éditeur de révoquer son compte développeur, et de supprimer l'Unreal Engine de ses plateformes, en plus de Fortnite. Une telle décision aurait durement impactée Epic Games, mais également tous les développeurs qui sont ses clients pour le célèbre moteur graphique (et ils sont nombreux !). Epic a donc expliqué que l'entreprise serait touchée de manière irréparable si cette menace venait à être concrétisée, surtout que l'audience du procès n'est pas prévue avant avril 2021.

La décision est tombée, et elle est mi-figue mi-raisin pour Epic Games. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a accordé un ordre de restriction temporaire à Apple, interdisant à l'entreprise de supprimer les comptes développeurs d'Epic ou de bloquer les mises à jour de l'Unreal Engine sur les systèmes d'exploitation de la pomme croquée. Selon le rapport du juge, la menace d'Apple aurait mené à des dégâts significatifs pour la plateforme Unreal Engine, ainsi qu'à l'industrie du jeu vidéo en général en impactant des développeurs et des joueurs étranger au contentieux.

D'un autre côté, Apple n'a pas été forcé à remettre Fortnite en téléchargement sur son App Store, puisque le titre "appartient à Epic, tandis que son éviction n'impacte personne d'autre". Une décision compréhensible, surtout que le battle-royale est au coeur du problème. Vous l'avez compris, Fortnite n'est donc pas prêt de faire son retour sur iOS. Cette passe d'armes est simplement le premier round de la bataille légale que vont se livrer Apple et Epic. En effet, leurs avocats respectifs se rencontreront le 28 septembre pour débattre d'une injonction préliminaire qui établira si Fortnite et l'Unreal Engine peuvent rester sur la plateforme d'Apple jusqu'au printemps prochain où se tiendra le procès.