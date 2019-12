Apple Arcade : une nouvelle formule d'abonnement qui permet d'économiser quelques euros

Lancé le 19 septembre dernier, Apple Arcade ne disposait jusqu'à présent que d'une seule formule d'abonnement coûtant 4,99€ par mois, le premier étant gratuit. Sans doute pour inciter les utilisateurs à s'engager sur le long terme, la firme de Cupertino a décidé de dégainer une nouvelle offre, annuelle cette fois-ci, fixée à 49,99€. Naturellement, l'avantage que présente cet abonnement, c'est de réaliser une dizaine d'euros d'économie - le total s'élève à 59,88€ avec la première formule.On rappelle qu'avec Apple Arcade, il y a moyen de télécharger les jeux pour y jouer hors ligne (ce qui n'est pas le cas avec un certain Mario Kart Tour, au hasard), aucun message publicitaire ne vient polluer la partie, et jusqu'à six personnes peuvent profiter du même compte grâce au partage familial.