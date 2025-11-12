The Game Awards : la cérémonie sera aussi retransmise sur Amazon Prime Video, une audience décuplée...

Alors que la fin de l'année approche à vitesse grand V, on apprend que la cérémonie des Game Awards sera diffusée en direct sur Amazon Prime, en plus des plateformes traditionnelles comme Twitch, YouTube, X et TikTok. Une première depuis sa création. L’annonce a été confirmée cette semaine par Geoff Keighley via le compte officiel des Game Awards sur Twitter, et rappelant que la diffusion mondiale est prévue le 11 décembre 2025. Grâce à ce partenariat, plus de 200 pays et territoires pourront suivre l’événement simultanément, ce qui marque un tournant majeur dans l’histoire de cette cérémonie consacrée aux jeux vidéo et offre une audience décuplée. Il faut dire aussi que depuis quelques années, les Game Awards se sont imposés comme le rendez-vous incontournable du jeu vidéo, dépassant parfois les audiences des Oscars. L’édition 2024 avait ainsi réuni plus de 154 millions de spectateurs au total et cette année, l’intégration d’Amazon Prime devrait encore élargir la portée de la cérémonie, permettant à un public encore plus vaste de découvrir les avant-premières mondiales, les annonces de nouveaux jeux, les performances musicales et, bien sûr, la remise des prix aux meilleurs créateurs et titres de l’année. On sait déjà qu’une partie du casting de Fallout saison 2 sera présente à la cérémonie, quelques jours avant la sortie sur Prime Video.









Amazon Prime : un complément, pas une substitution

Geoff Keighley a tenu à rassurer les joueurs : le partenariat avec Amazon Prime ne modifie aucun élément de la cérémonie. La production reste fidèle à l’ADN des Game Awards, avec le même format, les mêmes présentateurs et la même dynamique. « Amazon n’est qu’un autre diffuseur, et ils nous laissent travailler comme toujours », précise-t-il à Variety. L’objectif a pour but de maximiser la visibilité de l’événement et faire découvrir la magie des jeux vidéo au plus grand nombre. Les Game Awards 2025 seront diffusés sur Amazon Prime, Twitch, YouTube, X, TikTok, ainsi que sur certaines plateformes chinoises, le jeudi 11 décembre à partir de 02h du matin, heure française. La liste des nominés sera d'ailleurs révélée ce lundi 17 novembre 2025.















