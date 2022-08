The Game Awards 2022 : l'événement est daté, il y aura une nouvelle catégorie

Août va bientôt se terminer, la gamescom 2022 est sur le point de démarrer et c'est le moment que Geoff Keighley a choisi pour révéler la date de l'édition 2022 de ses Game Awards. La cérémonie annuelle qui récompense les meilleurs jeux de l'année va se dérouler le 8 décembre prochain à Los Angeles, en direct du Microsoft Theater. Avec la fin des restrictions sanitaires aux Etats-Unis, on devrait avoir droit à un événement proche de ce qui a eu lieu l'an passé, avec un format hybride, avec présence sur scène et des interventions via Zoom pour certaines personnes. Dans l'article de Deadline , il est cependant précisé que l'événement sera retransmis dans certains complexes IMAX afin de profiter des meilleures conditions possibles, comme ce fut le cas pour le Summer Game Fest 2022. Autre nouveauté, et pas des moindres, une nouvelle catégorie va s'ajouter à la longue liste déjà présente, à savoir la Meilleure Adaptation, ce qui correspond à récompenser une licence de jeu vidéo porté sur un autre média comme un film, une série ou encore un roman. De quoi ouvrir un peu plus le spectre de ce media qui se mélange à d'autres univers connexes. Selon vous, qui remportera la palme du meilleur jeu de 2022 ? D'aucuns pensent très fort à Elden Ring...